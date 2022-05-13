Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildi - Son Dakika
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Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildi

13.05.2022 12:17
Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildi

ABD'de bulunan Florida Üniversitesi'ndeki bilim adamları, Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildiğini açıkladı.

ABD'de bulunan Florida Üniversitesi'ndeki bilim adamları, Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildiğini açıkladı.

ABD'deki Florida Üniversitesi'nde bilim adamları çığır açan bir çalışmaya imza attı. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda 1969-1972 Apollo görevi sırasında Ay'dan Dünya'ya getirilen topraklarda ilk kez bitki yetiştirildi. Bu çalışmanın, Ay'da uzun süre kalabilmek için çok önemli olduğu belirtilirken, tohumların sürpriz bir şekilde 2 gün içinde filizlendiği öğrenildi. Bulgular hakkında bir makale kaleme alan Florida Üniversitesi'nden Profesör Anna-Lisa Paul, "Sizlere nasıl şaşkın olduğumuzu anlatamam. Ay örneğindeki veya kontrol altındaki her bitki, 6 gün boyunca aynı gözüküyordu" dedi. Günler sonrasında bitkilerde farklılıkların gelişmeye başladığı, Ay'dan getirilen toprakta bulunan bitkilerin stres belirtileri gösterdiği, daha yavaş geliştikleri ve bodur kaldıkları ifade edildi. Bitkilerde yaşanan bu değişimlerin dünyevi etkiler olduğu belirtilirken, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Yöneticisi Bill Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu araştırma, NASA'nın uzun vadeli insani keşif hedefleri için kritik öneme sahip. Çünkü, derin uzayda yaşayan ve faaliyet gösteren gelecek astronotlar için gıda kaynakları geliştirmek amacıyla Ay'daki ve Mars'taki kaynakları kullanmamız gerekecek. Bu temel bitki yetiştirme araştırması aynı zamanda NASA'nın, dünyada gıda kıtlığı olan bölgelerde bitkilerin stresli koşulların üstesinden nasıl geleceğini anlamasına yardım edecek ve tarımsal yenilikleri ortaya çıkarmak için nasıl çalıştığının da önemli bir örneği olacak" dedi.

AY'DAN GETİRİLEN KAYNAKLAR SINIRLI

Araştırmalarını sürdüren bilim adamları için Ay'dan getirilen çok fazla toprak bulunmazken, Florida Üniversitesi'ndeki araştırma grubuna onlarca yıldır kilitli tutulan kaynaklardan her bir bitki için 1 kilogram toprak verildi. NASA astronotları 1969'dan itibaren 3 yıllık süreçte Ay yüzeyinden 382 kilogram Ay taşı, çekirdek numuneleri, çakıl taşları, kum ve toz getirmişti.

NASA 1972'den beri ilk kez, 2025 yılında insanları Ay'a götürmeyi planlıyor.

(İHA)

Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildi
Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildi
Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildi

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Kaynak: İHA

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