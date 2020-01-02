Ay'dan kamu müteahhitlerine destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ay'dan kamu müteahhitlerine destek - Son Dakika Ekonomi

Ay'dan kamu müteahhitlerine destek

6 saat önce

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, kamu müteahhitlerinin kamu bankalarında yaşadıkları sıkıntıların çözümü konusunda çaba göstereceklerini söyledi.

Ay'dan kamu müteahhitlerine destek, System.String[]

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, kamu müteahhitlerinin kamu bankalarında yaşadıkları sıkıntıların çözümü konusunda çaba göstereceklerini söyledi.


Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle Mehmet Ay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yaşanılan süreçte ekonomik sıkıntıların sektörü zora soktuğunu belirten Karslıoğlu, "Birde Adana'daki yatırımlarda özellikle kamu bankalarının çıkardıkları bürokratik engeller var. Bunların çözümü noktasında desteğinizi bekliyoruz" dedi.


Karslıoğlu, Ay'a ilgisinden dolayı da teşekkür ederek, "Görevinde başarılar diliyoruz. Bu yeni dönemle birlikte her şeyin Adana için daha iyi olacağına inanıyoruz" diye konuştu.


AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise, AKAMDER'in ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, müteahhitlik sektörünün ayakta kalmasının ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi. Bunun için gereken desteği yapacaklarını belirten Ay, "Kamu müteahhitlerinin özellikle Adana menşeili kardeşlerimizin önlerinin açılması gerekiyor. İlk olarak önümüzdeki günlerde kamu bankası temsilcileriyle her iki tarafı bir araya getirip sorunları gidereceğiz" dedi. - ADANA

Mehmet Ay, AK Parti, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendini müdür olarak atayan başkan, şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor
ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Libya tezkeresi açıklaması: Ulusal güvenlik için zorunluluktu

Son Dakika Haberleri
19:06 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde... - Son Dakika Ekonomi
18:51 Borsa İstanbul'dan son 21 ayın en yüksek kapanışı - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:42 Borsa yılın ilk iş gününü rekorla tamamladı - Son Dakika Ekonomi
15:22 Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi
13:31 Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 19:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ay'dan kamu müteahhitlerine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]