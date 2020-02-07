Ay Dünya'ya en parlak yüzünü gösteriyor: Kar Ayı'nın parlamasına az kaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ay Dünya'ya en parlak yüzünü gösteriyor: Kar Ayı'nın parlamasına az kaldı - Son Dakika Dünya

Ay Dünya'ya en parlak yüzünü gösteriyor: Kar Ayı'nın parlamasına az kaldı

7 saat önce

ABD’deki Kızılderili kabilelerin şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle Kar Ayı olarak da adlandırdığı Süper Ay 9 Şubat’ta kendini gösteriyor.

Ay Dünya'ya en parlak yüzünü gösteriyor: Kar Ayı'nın parlamasına az kaldı, System.String[]

Gökyüzü meraklılarının dört gözle beklediği Süper Ay 9 Şubat'ta kendini gösteriyor.


Uzmanlar 2020 yılının en önemli gök olaylarından bir tanesi olarak nitelendirdiği Süper Ay'ın cuma akşamından pazartesi sabahına kadar dünyadan çıplak gözle izlenebileceğini duyurdu. Gökyüzü bilimciler ayrıca Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayının hava durumunu etkilemeyeceği görüşünde.

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süper ay, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:41 
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