'Ay Grubu' elebaşı ve sevgilisi lüks içinde yaşamış! Paylaşımları dikkat çekti - Son Dakika
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'Ay Grubu' elebaşı ve sevgilisi lüks içinde yaşamış! Paylaşımları dikkat çekti

11.05.2022 14:27

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ege bölgesinde uyuşturucu madde ticaretini yönlendirdiği saptanan ve 'Ay Grubu' olarak adlandırılan şüphelilere yönelik operasyonda Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz İzmir'de önceki gün gözaltına alındı. İkilinin lüks içinde yaşadığı ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen ve İzmir'de yakalanan Mahsum Ay (34) ile sevgilisi Sunay Epöz'ün (30) lüks içindeki yaşamları ortaya çıktı.

LÜKS İÇİNDE HAYAT

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ege bölgesinde uyuşturucu madde ticaretini yönlendirdiği saptanan ve 'Ay Grubu' olarak adlandırılan şüphelilere yönelik operasyonda Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz İzmir'de önceki gün gözaltına alındı. Mahsum Ay ve Sunay Epöz, dün Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Ay ve Epöz'ün, İzmir'de lüks sitelerde yaşadığı belirlendi.

Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan 'Ay Grubu' elebaşı ve sevgilisinin lüks yaşamı ortaya çıktı
Mahsum Ay (34)

Sunay Epöz'ün de uyuşturucu ticareti sisteminin içinde yer aldığı ve hakkında örgütlü suçtan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, uyuşturucu bulundurma, örgüt kurma suçlarından 24 kaydı bulunan Mahsum Ay'ın ayrıca 2017 yılında Ayvalık ilçesi Alabar'da Tekin Kocabıçak'ın öldürülmesi nedeniyle arandığı da öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sunay Epöz'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Epöz'ün lüks araçlar ile şarkıcılarla yaptığını öne sürdüğü görüşmeleri sosyal medyada paylaştığı görüldü. Polisin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüte yönelik çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan 'Ay Grubu' elebaşı ve sevgilisinin lüks yaşamı ortaya çıktı
Sunay Epöz (30)
Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan 'Ay Grubu' elebaşı ve sevgilisinin lüks yaşamı ortaya çıktı
Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan 'Ay Grubu' elebaşı ve sevgilisinin lüks yaşamı ortaya çıktı
Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan 'Ay Grubu' elebaşı ve sevgilisinin lüks yaşamı ortaya çıktı
YORUMLAR (1)
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Ay Grubu' elebaşı ve sevgilisi lüks içinde yaşamış! Paylaşımları dikkat çekti - Son Dakika


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