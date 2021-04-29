Ay ile Erciyes buluştu: Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Son Dakika

İncesu ilçesinden çekilen görüntülerde Ay'ın Erciyes'in arkasından çıkması saniye saniye görüntülendi. Ay doğdukça ortaya çıkan Erciyes'in silüeti ise görenleri hayran bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren buluşma, Ay'ın yükselmesi ile sona erdi.

KAYSERİ - Kayseri 'de Ay'ın doğuşu ile beraber ortaya çıkan Erciyes'in silüeti, görenleri kendine hayran bıraktı.

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