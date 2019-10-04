Son Dakika Haberleri: Ay ile yıldızın buluşması böyle görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

Ay ile yıldızın buluşması böyle görüntülendi

45 dakika önce

Ay ile yıldızın buluşması böyle görüntülendiVAN - Van'da, akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay ve yıldızın görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

Ay ile yıldızın buluşması böyle görüntülendi

VAN - Van'da, akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay ve yıldızın görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

Yurdun dört bir yanında, güneşin batmasına yakın saatlerde gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı. Hilal biçimi alan aya çok yaklaşan Venüs gezegenin Türk bayrağındaki formuna kavuşması, objektiflere böyle yansıdı. Yaklaşık yarım saat süren manzara ilgiyle izlenildi. Işıkları yeşil yanan cami minaresi ile ay yıldız objektiflere yansıdı.

Ay ile yıldızın buluşması böyle görüntülendi

Van, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Bilal Erdoğan: Babam "Bedelli askerlik hakkını kullanmalısın" dedi 19 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu Hanife otel odasından video paylaştı, herkes kimin çektiğini sordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:35:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ay ile yıldızın buluşması böyle görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]