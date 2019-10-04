Ay ile yıldızın buluşması görenleri büyüledi

Van'da, akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay ve yıldızın görüntüsü görenleri büyüledi.



Yurdun dört bir yanında, güneşin batmasına yakın saatlerde gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı. Hilal biçimi alan aya çok yaklaşan Venüs gezegenin Türk bayrağındaki formuna kavuşması, objektiflere böyle yansıdı. Yaklaşık yarım saat süren manzara ilgiyle izlenildi. Işıkları yeşil yanan cami minaresi ile ay yıldız objektiflere yansıdı. - VAN