Ay ile yıldızın buluşması görenleri büyüledi
2 saat önce
Van'da, akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay ve yıldızın görüntüsü görenleri büyüledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
Van'da, akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay ve yıldızın görüntüsü görenleri büyüledi.
Yurdun dört bir yanında, güneşin batmasına yakın saatlerde gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı. Hilal biçimi alan aya çok yaklaşan Venüs gezegenin Türk bayrağındaki formuna kavuşması, objektiflere böyle yansıdı. Yaklaşık yarım saat süren manzara ilgiyle izlenildi. Işıkları yeşil yanan cami minaresi ile ay yıldız objektiflere yansıdı. - VAN
Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı Bilal Erdoğan: Babam "Bedelli askerlik hakkını kullanmalısın" dedi 19 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi