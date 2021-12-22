Ay'ın Evrimi Hesaplamasında 80 Milyon Yıllık Hata! - Son Dakika

Gün geçmiyor ki, gelişen bilim sayesinde uzay bilgilerimiz yenilenmesin… Şimdi de Dünya'mızın sevgili uydusu Ay'ın yaşıyla ilgili bir bilgi "güncellendi."

Apollo 17 astronotları tarafından toplanıp Dünya'ya getirilen bir Ay taşı, yapılan inceleme sonrasında insanlığa Ay'ın evrimi hakkında yeni bilgi verdi.

Astronotların 49 yıl önce 14 Aralık günü Dünya'ya dönmek için Ay'dan ayrılırken aldıkları ve bilim insanlarının "troktolit 76535" adını verdiği taş incelemeye alındı. Sonuç:

100 DEĞİL 20 MİLYONMUŞ

Bugüne kadar Ay'ın oluşumundan sonra 100 milyon yıl süren bir "soğuma" dönemine girdiği düşünülüyordu.

Ay taşının incelenmesi sonunda bu sürenin 20 milyon yıl civarında olduğu belirlendi.

Hawaii Üniversitesi'nden bir araştırmacı olan William Nelson, "Şimdiye kadar, Ay'ın oluşumundan sonra bir noktada 100 milyon yıllık bir soğuma dönemi yaşadığı düşünülüyordu. Fakat bu taş örneğine bakarak böyle olmadığı ortaya çıktı. 20 [milyon yıldan] daha uzun sürmeyeceğini gördük" dedi.

YA AY, DÜNYA'YA ÇARPARSA… BU FİLM AKLIMIZI ALACAK!

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