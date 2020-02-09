Ay ışığında İsviçre Alpleri'nde kayak yarışı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ay ışığında İsviçre Alpleri'nde kayak yarışı - Son Dakika Dünya

Ay ışığında İsviçre Alpleri'nde kayak yarışı

6 saat önce

İsviçre’nin Güney Tirol Bölgesinde düzenlenen 14. ‘Ay Işığı Klasik Stil’ kayak yarışı izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Ay ışığında İsviçre Alpleri'nde kayak yarışı, System.String[]

Dünyanın en gözde kayak merkezlerinin yer aldığı İsviçre'nin Güney Tirol bölgesinde düzenlenen 'Ay Işığı Klasik Stil' kayak yarışında 30 kilometrelik parkuru birinci tamamlayan İtalyan Giandomenico Salvadori ile Polonyalı Justyna Kowalczyk oldu.


Gece mehtap eşliğinde kayan yarışmacılardan Matteo Tanel ve Michaela Patscheider ise 15 kilometrelik yarışın kazanan isimleriydi.

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İsviçre, Tirol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:59 
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