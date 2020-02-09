Ay ışığında İsviçre Alpleri'nde kayak yarışı

Dünyanın en gözde kayak merkezlerinin yer aldığı İsviçre'nin Güney Tirol bölgesinde düzenlenen 'Ay Işığı Klasik Stil' kayak yarışında 30 kilometrelik parkuru birinci tamamlayan İtalyan Giandomenico Salvadori ile Polonyalı Justyna Kowalczyk oldu.



Gece mehtap eşliğinde kayan yarışmacılardan Matteo Tanel ve Michaela Patscheider ise 15 kilometrelik yarışın kazanan isimleriydi.