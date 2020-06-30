Ay ışığında sinema akşamları Eskihisar'da başlıyor - Son Dakika

Ay ışığında sinema akşamları Eskihisar'da başlıyor

Tarihi Eskihisar Kalesi, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenecek ay ışığında sinema akşamları ve kültürel etkinliklerin ev sahibi olacak.

Tarihi Eskihisar Kalesi, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenecek ay ışığında sinema akşamları ve kültürel etkinliklerin ev sahibi olacak.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tarihi Eskihisar Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükgöz, Eskihisar Kalesi'ndeki ay ışığında sinema akşamlarının Temmuz'un ikinci haftasında başlayacağı müjdesini Gebzeli hemşerileriyle paylaştı. Gebzelilerin severek iştirak ettiği ay ışığında sinema akşamlarının yine tarihi Eskihisar Kalesinde başlayacağını açıklayan Başkan Büyükgöz, belediye ekiplerinin hazırlık çalışmalarını denetledi. Kaledeki hazırlıkların hızla tamamlandığını dile getiren Başkan Büyükgöz, "Gebzelilerin hatıralarında yer alan bu tarihi mekanı yeniden hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu tarihi mekanda başta Ay Işığında Sinema akşamları olmak üzere bir çok sosyal kültürel faaliyeti değerli hemşerilerimizin katılımlarıyla icra edeceğiz inşallah. Gebzeli tüm hemşerilerimizi etkinliklere katılmaya davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ay ışığında sinema akşamları Eskihisar'da başlıyor - Son Dakika

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