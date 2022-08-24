1972'den bu yana bir ilk gerçekleşiyor! NASA'nın Ay'a çıkacağı Orion uzay aracının teknik özellikleri - Son Dakika
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1972'den bu yana bir ilk gerçekleşiyor! NASA'nın Ay'a çıkacağı Orion uzay aracının teknik özellikleri

24.08.2022 15:30

NASA'nın Ay, Mars ve ötesine yolculuğu mümkün kılan Orion veya resmi adıyla Orion Çok Amaçlı Mürettebat Aracı önümüzdeki günlerde, ilk uçuşunda altı haftalık zorlu bir test aşamasına çıkacak. İşte Orino'nun yetenekleri...

NASA, şimdiye kadar yapılmış en güçlü fırlatma aracı olan yeni nesil Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin ilk fırlatmasını gerçekleştirmek üzere. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Artemis I görevi ile birlikte 1972'den sonra ilk kez Ay'a insan göndermenin yolu açılacak.

ORION UZAY ARACININ TÜM AYRINTILARI

Yapılacak çeşitli uçuşların ardından birkaç yıl içerisinde ise Artemis III görevi kapsamında uzun bir aranın ardından Ay'a tekrar insan gönderilecek. Artemis görevleri, heyecan verici yeni bir uzay keşif çağının başlangıcını işaret ediyor.

Ay, Mars ve ötesine astronot görevlerini mümkün kılan Orion uzay aracı önümüzdeki hafta ilk uçuşunda altı haftalık zorlu bir test yolculuğuna çıkacak. Orion'un Mürettebat Modülü Lockheed Martin tarafından inşa edilirken, elektrik, tahrik, termal kontrol, hava ve su temini için hayati önem taşıyan Avrupa Servis Modülü, havacılık devi Airbus'ın "Defence and Space" departmanı tarafından üretildi.

NASA tarafından paylaşılan video, derin uzaya yapılan mürettebatlı görevler için özel olarak tasarlanan ilk Orion uzay aracına ayrıntılı bir bakış atmamızı sağlıyor. Videoda da gösterildiği gibi Orion'un Mürettebat Modülü dört tane astronot taşıyabiliyor.

Uzay gemisinin 2 bin 700 kilogramdan daha fazla itiş sağlayan ana motoruna her biri 50 kilogramlık itme kapasitesine sahip 8 adet yardımcı motor eşlik ediyor. Orion ayrıca üzerinde güneş panelleri bulunan 7 metre uzunluğunda kanatlara sahip. Her bir kanatta bulunan 3 bin 750 güneş hücresine sahip paneller, uzay aracına gerekli gücün aktarılmasını sağlıyor.

Videoda ayrıca Orion uzay aracında fırlatma sırasında ciddi bir sıkıntı olduğunda milisaniyeler içinde harekete geçmek üzere tasarlanmış bir mekanizma olan fırlatma durdurma sistemini de vurgulanıyor. Gerekirse sistem, mürettebat kapsülünü paraşüt destekli bir sistem yardımı ile kontrolden çıkmış bir roketten güvenli bir şekilde uzaklaştıracak.

29 Ağustos Pazartesi günü fırlatılacak olan uzay aracı görev sırasında da canlı olarak izlenebilecek.

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NASA uzayda gerçek bir ses yakaladı! Siz de dinleyin NASA uzayda gerçek bir ses yakaladı! Siz de dinleyin James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter görüntüleri yayınlandı James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter görüntüleri yayınlandı
Kaynak: Shiftdelete

NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 1972'den bu yana bir ilk gerçekleşiyor! NASA'nın Ay'a çıkacağı Orion uzay aracının teknik özellikleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1972'den bu yana bir ilk gerçekleşiyor! NASA'nın Ay'a çıkacağı Orion uzay aracının teknik özellikleri - Son Dakika
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