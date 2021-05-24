Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir? - Son Dakika
BBC

Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir?

24.05.2021 16:27
Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir?, System.String[]

Ay ve Güneş tutulmaları, ilgi çekici astronomik olaylar olmalarının yanı sıra, doğaları gereği birçok alt türe ayrılıyor.

Tutulmalar göz kamaştırıcı astronomik olaylar arasında yer alır ve dünyada milyonlarca kişinin ilgisini aynı anda gökyüzüne çevirir.

Ay ve Güneş tutulmalarını izlemek isteyen insanların yeni bir turizm sahası yaratmış olmasına şaşırmamalı.

Bir sonraki tutulma, 26 Mayıs'ta Doğu Asya, Avustralya ve Pasifik ile Amerika boyunca gözlenebilecek bir Kanlı Ay Tutulması.

Ancak bu, tutulma türlerinden yalnızca biri.

Şili Özerk Üniversitesi Bilim İletişimi Merkezi'nden astrofizikçi Juan Carlos Beamin, "Resimli Astronomi" adlı kitabında, "Genellikle iki tip tutulmadan bahsedilir: Ay tutulması ve Güneş tutulması. Ancak teknik olarak iki yıldızın dahil olduğu üçüncü bir tip daha vardır" diyor.

Tutulma tiplerini ve kendi içlerindeki çeşitlerini derledik:

GÜNEŞ TUTULMASI

Ay, Dünya çevresindeki hareketi sırasında Güneş ile gezegenimiz arasında hareket ederken nadiren Güneş ışığını bloke eder ve Güneş tutulması meydana gelir.

Başka bir deyişle, Ay'ın gölgesi Dünya yüzeyine düşer.

Güneş tutulmalarının da tipleri vardır ve Ay'ın ne kadarlık gölgesinin Dünya'ya düşeceğine göre farklılık gösterir.

Tam Güneş tutulması

Tam Güneş tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay öyle hizalanır ki, Ay gezegenimizin belirli kısımlarında Güneş ışığını tamamen bloke eder ve kısa süreliğine havanın kararmasına neden olur.

NASA'nın ifadeleriyle, tam Güneş tutulmalarını astronomik bir rastlantıya borçluyuz. Güneş Ay'dan 400 kat daha büyüktür ve aynı zamanda Dünya'ya 400 kat daha uzaktır.

NASA bu durumu şöyle açıklıyor:

"Buradaki geometri şunu söylüyor: Eğer kusursuz biçimde hizalanırlarsa, Dünya'nın belirli bölgelerinden bakıldığında Ay, Güneş'in yüzeyini tamamen kapatıyor ve tam Güneş tutulması meydana geliyor."

Dünya üzerinde yalnızca küçük bir bölümde Ay, Güneş ışığını tamamen bloke eder. Tam tutulmanın görülebildiği noktaların dışında Güneş tutulması parçalı olarak görülebilir.

Tam tutulma görülen noktalardan uzaklaştıkça, Güneş'in daha küçük bir kısmının Ay tarafından örtüldüğü görülür.

Şilili astrofizikçi Beamin, "Teoride, en uzun Güneş tutulması 7 dakika 32 saniye sürebilir" diyor.

Öte yandan bu gök olayı sanıldığı kadar "nadiren" gerçekleşmez: Her 18 ayda bir Güneş tutulması yaşanır.

Asıl nadir olan, tam Güneş tutulmasının aynı noktadan tekrar görülebilmesidir, ki bu her 375 senede bir gerçekleşir.

Bu yıl 4 Aralık'ta da tam Güneş tutulması yaşanacak ancak bunu tamamen deneyimlemek için Antartika'da olmanız gerekiyor.

Halkalı Güneş tutulması

Ay, Dünya'dan daha uzak olduğu zamanlarda daha "küçük" görünür ve bu konumundayken Güneş ışığını tam olarak kapatamaz.

Böyle zamanlarda Güneş'in etrafında bir halka görünümü olur ve ortasında Ay'ın silüeti görülebilir. Buna Halkalı Güneş tutulması denir.

Tam Güneş tutulmasında olduğu gibi Halkalı Güneş tutulmasını da Dünya'da izleyebileceğiniz noktalar bir rota oluşturur.

10 Haziran 2021'de de Kanada'nın belirli kısımlarından, Grönland adasından ve Rusya'dan tam olarak görülebilecek Halkalı Güneş tutulması yaşanacak.

NASA'ya göre bu tutulma, nadiren de olsa 10 dakikadan fazla izlenebilir ancak genellikle 5-6 dakikadan fazla sürmez.

Melez Güneş tutulması

Şilili astrofizikçi Beamin, bu gök olayını şöyle açıklıyor:

"Ay, Güneş'i tamamen kapatacak uzaklıktadır ancak tam tutulma olmadan önce az da olsa Dünya'dan uzaklaşır ve Güneş'i kapatamaz ve yaşanan olay bir Halkalı Güneş tutulmasına dönüşür."

Tam tersi de mümkün: Halkalı tutulma olarak başlayan olay, Ay'ın Dünya'ya yaklaşmasıyla Tam Güneş tutulmasına dönüşebilir.

Melez tutulmalar tüm Güneş tutulmaları içinde yüzde 4'ü oluşturur. NASA, son olarak 2013'te Melez Güneş tutulması görüldüğünü, 20 Nisan 2023'te Endonezya, Avustralya ve Papua Yeni Gine'den izlenebilecek bir tane daha görülebileceğini söylüyor.

AY TUTULMASI

Ay tutulması, Dünya'mız Güneş ile Ay arasına girerek Ay'a düşen ışığı kestiğinde gerçekleşir.

Bir başka deyişle, Ay tutulması sırasında Dünya'nın gölgesini Ay üzerinde görebiliriz.

Güneş tutulmasından bir farkı da şudur: Güneş tutulmasının ne kadar görülebileceği, Dünya üzerindeki gözlemicinin konumuna bağlıdır. Ay tutulmasında ise gezegenimizin neresinde olursanız olun, Ay gökyüzünde görülebildiği müddetçe Ay tutulmasını da izleyebilirsiniz.

Güneş tutulmasının derecesi de coğrafi konuma bağlıyken Ay tutulmasında gözlemcinin coğrafi konumu, tutulmanın derecesini belirlemez.

Ay tutulmalarının da üç tipi vardır:

Tam Ay tutulması (Kanlı Ay tutulması)

NASA'ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanır.

NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor.

Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve Ay kırmızı görünür. Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay tutulması" da denir.

Dünyamızın yarıçapı, Ay'ınkinin dört katı genişliğinde olduğu için, gölgesi de geniştir ve tam Ay tutulması 104 dakikaya kadar sürebilir.

26 Mayıs 2021'de tanıklık edeceğimiz de tam olarak bu.

Dünya'nın yarıçapı Ay'ınkinin dört katı olduğundan tam Ay tutulması 104 dakika kadar görülebilir.

Güney Amerika, Güneybatı Asya, Avustralya ve ABD'nin batısında bulunan gözlemciler, gökyüzünün açık olması durumunda bu gök olayına 14 dakikalığına tanıklık edebilecekler.

Tutulma, Dünya'ya çok yakın bir noktada gerçekleştiğinden 'Süper', Mayıs ayında gerçekleştiği içinse "Çiçek" eki getiriliyor ve 26 Mayıs'ta yaşanacak tutulmaya bu nedenle "Süper Çiçek Kanlı Ay" ismi de veriliyor.

Parçalı Ay tutulması

İsminden de anlaşılabileceği gibi, parçalı Ay tutulmasında Ay'ın yalnızca bir kısmı Dünya'nın gölgesinde kalır.

Tutulmanın derecesine göre, koyu kırmızı ve bazen de kömür grisi bir gölge görülebilir.

Bu renkler, gölgede kalan ve ışık alan bölgeler arasındaki farklılıktan kaynaklanır.

NASA'ya göre parçalı Ay tutulması yılda iki kez gerçekleşir.

Bir sonraki parçalı Ay tutulması 18-19 Kasım'da bekleniyor ve Kuzey-Güney Amerika'dan, Avustralya'dan ve Avrupa ile Asya'nın belirli kısımlarından izlenebilecek.

Gölgeli Ay tutulması

Bu olay, Ay Dünya'nın yarı gölgesinden geçerken gerçekleşir ve daha zayıf bir gölge oluşur.

Dolayısıyla bu tutulmalar daha az belirgindir ve insan gözü tarafından kolaylıkla algılanamaz.

Bu nedenle bu tutulmalar genellikle gök olayları takvimlerinde kendisine yer bulamaz.

Yıldız tutulmaları

Tüm tutulmalar Güneş ve Ay arasında gerçekleşmez. Uzaklardaki yıldızlar arasında da tutulma olabilir.

Şilili astrofizikçi Beamin, "Yıldızların yaklaşık yarısı, iki ya da daha çok yıldızla sistem halinde bulunur. Galaksimizde birçok yıldız, ortak bir kütle merkezi etrafında hareket halindedir ve bu hareketleri sırasında tutulmalar gerçekleşir" diyor.

Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir?
Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir?
Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir?
Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir?
Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir?
Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir?
Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir?
Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir?
Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir?

Amerika Birleşik Devletleri, kanlı ay tutulması, Mayıs, NASA, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu İki taksici, aracı durağın önüne park etmeleri nedeniyle otizmli minik kız ve annesine kabusu yaşattı İki taksici, aracı durağın önüne park etmeleri nedeniyle otizmli minik kız ve annesine kabusu yaşattı Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?

Son Dakika Haberleri
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:03 Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
16:13 Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti
16:08 Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor
16:04 2'si sözde üst düzey 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi! MİT ve TSK'dan ortak operasyon
15:59 TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı
Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet         
17:11
Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor         
17:02
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti         
16:30
Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!         
16:19
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı? Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı?         
15:58
Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim         
15:31
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
14:31
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 17:17:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ay tutulması: 26 Mayıs'taki Kanlı Ay tutulması nedir, tutulmalara neden farklı isimler verilir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement