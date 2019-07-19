Son Dakika Haberleri: Ay tutulması ve Merkür gerilemesi en çok kimleri etkileyecek?
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Ay tutulması ve Merkür gerilemesi en çok kimleri etkileyecek?

32 dakika önce

'Parçalı Ay Tutulması' nın burçlar üzerinde ki etkilerini dile getiren Filiz Özkol, tutulmanın sağlık, aşk ve iş yaşamında yaratacağı değişimlere dikkat çekti.

Ay tutulması ve Merkür gerilemesi en çok kimleri etkileyecek?, System.String[]

16 Temmuz gecesi başlayıp 17 Temmuz gecesine kadar devam eden 'Parçalı Ay Tutulması' nın burçlar üzerinde ki etkilerini dile getiren Filiz Özkol, tutulmanın sağlık, aşk ve iş yaşamında yaratacağı değişimlere dikkat çekti.

Tutulmaların ve Merkür gerilemesinin kadınların güzellik ve bakım dönemlerini de yönlendirdiğini vebu süreçlere yol gösterdiğini söyleyen Özkol, bütün burçları yorumlayarak misafirlerin sorularına cevap verdi. Kadın misafirler kadar erkek misafirlerinde yoğun ilgi gösterdiği söyleşi sırasında Özkol; 'Tutulmalar hayatımıza yenilikler getirecek. Yeniliklere açık olalım. Geçmişe karşı olan özlem duygularını geride bırakarak pişmanlıkları düşünmekten vazgeçelim. Özellikle eski hatalarımızı gözden geçireceğiz, alışkanlıklarımızı sorgulayacağız bu duygulardan uzaklaşalım. Ailemizle, eşimizle, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde kararlar alırken mantığımızla hareket ederek ani kararlardan kaçınalım' dedi.Retro dönemlerinde birçok burçta hareket olacağını da dile getiren Özkol tüm burçların sürprizlere hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:45 Kaynak: Bültenler
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