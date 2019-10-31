Ay ve yıldız gökyüzünde buluştu
7 saat önce
Ay ve yıldız gökyüzünde buluştuHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde yan yana duran hilal ve yıldız Türk bayrağını anımsatan görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
Ay ve yıldız gökyüzünde buluştu
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde yan yana duran hilal ve yıldız Türk bayrağını anımsatan görüntüler oluşturdu.
Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen ve Türk bayrağını anımsatan hilal ile yıldızın buluşması görsel bir şölen sundu. Hilal ile yıldızın bu buluşmasını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
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