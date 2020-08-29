Ay yıldız armalı Münih Türkgücü, profesyonel ligde mücadele edecek

ALMANYA / DHAGeçen sezon iyi bir çıkış yakalayarak Almanya 3'üncü Ligi'ne yükselmeyi başaran Münih Türkgücü'nün maç takvimi belli oldu.

ALMANYA/ DHA Geçen sezon iyi bir çıkış yakalayarak Almanya 3'üncü Ligi'ne yükselmeyi başaran Münih Türkgücü'nün maç takvimi belli oldu. 1975 yılında Türklerin kurduğu ve kulüp armasında Ay yıldızın yer aldığı Münih Türkgücü'nün adı, Almanya Profesyonel futbol liginde, dolayısıyla Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) resmi İnternet sitesinde yerini aldı. Belirlenen takvime göre Almanya 3'üncü Ligi 2020/2021 sezonu 18 Belirlenen takvime göre Almanya 3'üncü Ligi 2020/2021 sezonu 18 Eylül tarihinde, 1. FC Kaiserslautern ile Dynamo Dresden arasında oynanacak maçla başlayacak. İlk kez Almanya 3'üncü Ligi'nde mücadele edecek olan Münih Türkgücü, ligin ilk haftasında 19 Eylül'de Bayern Münih 'in ikinci takımı ile deplasmanda karşılaşacak. 20 takımın mücadele edeceği Almanya 3'üncü Ligi'nde Münih Türkgücü, Alman futbol tarihine adını yazdırmış, geçmişte Bundesliga ve Avrupa liglerinde mücadele etmiş FC Kaiserslautern, 1860 Münih, MSV Duisburg ve Dynamo Dresden gibi rakiplerle puan mücadelesi vermeye hazırlanıyor. Ligin 4'üncü haftasına kadar mevcut stadyumunda maçlara çıkacak olan Münih Türkgücü'nün sonra ki haftalarda iç saha maçlarını, ünlü Münih Olimpiyat Stadı 'nda oynayacağı belirtildi. Sezon hazırlıklarını sürdüren ve yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Münih Türkgücü, dördüncü hazırlık maçında bugün saat 17.00'de Almanya 2'nci Lig ekiplerinden FC Nürnberg ile karşı karşıya gelecek.



Almanya, Futbol, Münih, Spor, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:43 - Kaynak: DHA Son Dakika › Spor › Ay yıldız armalı Münih Türkgücü, profesyonel ligde mücadele edecek - Son Dakika Spor

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