Ay-yıldız desenli boğa ve düveye gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Ay-yıldız desenli boğa ve düveye gözü gibi bakıyor

Samsun'da bir besici üzerilerinde ay-yıldız deseni bulunan 'Barış' isminde boğa ve 'Hilal' ismindeki düveye gözü gibi bakıyor.

Ay-yıldız desenli boğa ve düveye gözü gibi bakıyor, System.String[]

Samsun'da bir besici üzerilerinde ay-yıldız deseni bulunan 'Barış' isminde boğa ve 'Hilal' ismindeki düveye gözü gibi bakıyor. Görenleri hayrete düşüren boğa ve düveye her geçen gün talep artıyor. Besici ayrıca 2 yıldır beslediği 2,5 tonluk kurbanlık boğasına ise 70 bin TL istiyor.


Samsun'un Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde 20 senedir hayvancılıkla uğraşan 32 yaşındaki Murat Kocaman, sırtında ay-yıldızlı bir deseni olan 'Barış' isimli bir boğaya ve 'Hilal' isminde düveye sahip. 2 yaşında 400 kilogram olan Barış isminde boğa ve 6 aylık 200 kilogram ağırlığı olan 'Hilal' isminde düveyi satın almak isteyenler için herkes sıraya giriyor. Her sene tonluk boğaları yetiştiren Kocaman ayrıca 'Sefer' isimli 2 buçuk tonluk boğasını da araba fiyatına satıyor.


Hayvanlarını doğal yiyeceklerle beslediğini söyleyen Kocaman, 2 buçuk tonluk boğaya 70 bin TL istiyor. Boğayı alana ise 1 ton 700 kilogram ağırlında bir manda veriyor. Ay-yıldız desenli hayvanlarına " Türkiye'nin gururları" diyen Murat Kocaman, "Bende de ay-yıldız hastalığı var. Bazı zamanlar paraya ihtiyacım oldu yine de satmadım" dedi.


"Ay yıldızlı düveyi satın almak için araba bile teklif ettim"


Boğa ve düveyi herkesin satın almak istediğini söyleyen Murat Kocaman, "Bu hayvanları 'sat' diyenler oldu. 'Kaç TL ise verelim alalım' diyenler oldu. Yem ihtiyacım oldu. Paraya ihtiyacım oldu. Yine de satmadım. Daha önce 'Barış' isimli boğam vardı. Üzerinde ay-yıldız deseni bulunuyordu. Ona gözüm gibi bakmaya devam ediyorum. Onun dışında bir gün yolculuk yaparken uzakta ay-yıldızlı düveyi fark ettim. Sahibini araştırdım. Mahallenin muhtarını devreye soktum. Sahibi ay-yıldızlı düveyi satma taraftarı olmadığını söyledi. 25 gün mücadele ettim. Bende de bu ay-yıldız hastalığı var. Ne istersen vereceğim dedim. Araba istersen araba vereyim. Sonra bana dedikleri belli bir miktar parayı ödedim ve bu düveyi aldım. Bu boğayı ve düveyi elimden geldiğince büyüteceğim. Satmayacağım" diye konuştu.


'Sefer'i alana 'Teper' hediye


Hayvanlarına gözü gibi baktığını ifade eden Kocaman, "Bu sefer adlı boğamıza hep doğal ürünler mısır, arpa, buğday yedirdim. Köyde kendimizin yaptığı yöresel yemlerle besliyoruz. Hiç bir katkı yoktur. Kantara bile sığmıyor. 250 - 260 tane hayvan besliyorum. En büyükleri ise bu 'Sefer' adlı boğadır. Bütün iş adamlarını bekliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun, Kavak, Araba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ay-yıldız desenli boğa ve düveye gözü gibi bakıyor - Son Dakika Ekonomi

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