Son Dakika Haberleri: Ay-yıldız gökyüzünü süsledi
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Ay-yıldız gökyüzünü süsledi

4 saat önce

Ay-yıldız gökyüzünü süsledi Gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldiANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Ay-yıldız gökyüzünü süsledi

Gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Ay yıldız görenleri hayrete düşürdü.

Kaş'ta akşam saatlerinde gökyüzünde ortaya çıkan ay ile yıldızın yakınlaşması Türk bayrağını hatırlattı. İlgiyle izlenen bu görüntü objektiflere böyle yansıdı.

Gördüğü manzarayı anlatan Kaş sakinlerinden Ufuk Aydın, "Akşam limanda yürüyüş yaparken, gökyüzünde ay ve yıldızı yan yana gördüm. Cep telefonuyla fotoğrafını çektim. Bayrağımızı andıran ay ve yıldızın yan yana gelmesi çok güzeldi. Bu nadir görülebilecek bir olay." dedi.

Ay-yıldız gökyüzünü süsledi

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:19 Kaynak: İHA
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