Ay-Yıldız İnternet Dünyası'ndan eğitime ücretsiz destek - Son Dakika

Ay-Yıldız İnternet Dünyası'ndan eğitime ücretsiz destek

09.10.2020 11:58
Ay-Yıldız İnternet Dünyası'ndan eğitime ücretsiz destek, System.String[]

Ay-Yıldız İnternet Dünyası, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere ücretsiz eğitim desteği vereceğini açıkladı.

Ay-Yıldız İnternet Dünyası, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere ücretsiz eğitim desteği vereceğini açıkladı.

Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesinde TOKİ Konutları Altı No: 4 adresinde hizmet veren Ay-Yıldız İnternet Dünyası, 70 bilgisayar kapasitesi ile eğitimin hizmetin olduklarını, EBA sisteminde imkanı olmayan öğrenciler için kapılarını araladıklarını duyurdu.

İşletme sahibi Oğuzhan Okutmuş, Bayburt genelinde tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini bildirerek, hiç bir öğrencinin imkansızlık dolayısıyla eğitimden uzak kalmasını istemediklerini, işletme olarak il genelindeki tüm çocukları ağırlamak için hazır olduklarını belirtti.

Okutmuş, yaptığı açıklamada, "Evinde internet imkanı, bilgisayarı-tableti olmayan tüm çocuklarımıza uzaktan eğitim süresince 70 bilgisayarımız ile ücretsiz EBA hizmeti vereceğiz. Etrafınızda ihtiyacı olan tüm eş-dost arkadaşlarınızı yönlendirebilirsiz. Tüm çocuklarımız misafirimizdir" dedi. - BAYBURT

Ay-Yıldız İnternet Dünyası'ndan eğitime ücretsiz destek

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ay-Yıldız İnternet Dünyası'ndan eğitime ücretsiz destek - Son Dakika

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