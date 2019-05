AY YILDIZ'LA sevdiklerinizle 'sürekli' irtibatta kalın!

HAZİRAN ayından itibaren aystar Smart-Tarif opsiyonlarının dahil hizmetleri ve İnternet Flat opsiyonları sürekli olarak daha da iyileştiriliyor. Smart S-Opsiyonu'nun (9.99 Euro) veri hacmi bugüne kadar geçerli olan 1.5 GB'dan 2 GB'a yükseltiliyor. Smart M Opsiyonu (14.99 Euro) bugüne kadar geçerli olan 3 GB'ın yerine 4 GB'lık veri hacmi kullanıma sunuyor. Smart L-Opsiyonu'da (19.99 Euro) 1 GB daha fazla olmak üzere, bugüne kadar sunulan 4 GB'lık veri hacmi yerine 5 GB'lık kullanım imkanı sunuyor. Diğer bütün dahil hizmetler aynen kalıyor.HER ŞEY DAHİL PAKET'aystar Smart-Opsiyonları ile AY YILDIZ müşterileri, 'Her Şey Dahil Paketler'den faydalanıyorlar: Kullanıcılar, geniş veri paketlerinin yanı sıra bundan sonra da Almanya içindeki telefon görüşmeleri için Allnet-Flat'ler ve Almanya'dan Türkiye 'deki cep telefonu şebekeleriyle sabit hatlara yapacakları aramalar için dahil hizmetlerden faydalanabilecekler. Tarife opsiyonlarının bütün hizmetleri Almanya dışındaki diğer AB ülkelerinde de geçerli.İNTERNET FLAT XL'IN VERİ HACMİ 7.5 GB YÜKSELİYORSadece mobil olarak veri kullanmak isteyenler için, şimdi Internet Flat-Opsiyonları ile veri tarifesinden çok daha fazla faydalanabiliyor. İnternet Flat M'in (9.99 Euro) veri hacmi 2 GB'dan 2.5 GB'a yükseltiliyor. Internet Flat L'ın (14.99 Euro) veri hacmi 3.5 GB'dan 5 GB'a yükseltiliyor. Internet Flat XL'ın (19.99 Euro) veri hacmi de bugüne kadar geçerli olan 5.5 GB'dan 7.5 GB'a yükseliyor. Internet Flat XXL'ın (29.99 Euro) veri hacmi ücretsiz olarak 3 GB daha artırılarak 11 GB'dan 14 GB'a çıkarılıyor. Bütün Flat'ler kolayca ücretsiz sipariş hattı 11 55 ya da AY YILDIZ App üzerinden sipariş edilebiliyor.ONLINE OLARAK DA TEMİN EDİLEBİLİYORBelirtilen bütün Smart ve İnternet Flat opsiyonlarının her biri 28 gün için geçerli. Müşteriler, Telefónica Almanya'nın cep telefonu şebekesini LTE dahil olmak üzere kullanıyorlar ve böylelikle Voice over LTE (VoLTE) teknolojisi sayesinde yüksek ses kalitesinde görüşme yapabiliyorlar. AY YILDIZ Tarifeleri, uzman kuruluşlardan, cep telefonu hizmet sunucusunun satış ortaklarından ve online olarak temin edilebiliyor.