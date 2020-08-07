"Ay yıldız" mimarili cami ibadete açıldı (1) - Son Dakika

"Ay yıldız" mimarili cami ibadete açıldı (1)

Sivas'ta yapımına 2017 yılında başlanan ve "ay yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin açılışı yapıldı.

Sivas'ta yapımına 2017 yılında başlanan ve "ay yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin açılışı yapıldı.

Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında, belediye ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yaptırılan 7 bin metrekare kapalı alana kurulu "ay yıldız" şeklindeki camide cuma namazı kılındı.

Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği caminin açılışını Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü gerçekleştirdi.

Vali Ayhan, böylesine güzel bir caminin açılışı yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Allah'ın en sevdiği ve en hoşlandığı yerler Allah'ın mescitleridir. Bugün de Sivas'ımızda güzel bir cami, güzel bir mescidin açılışını yapıyoruz. Bunun birçok anlamı da var. Nasıl İstanbul denince Ayasofya Camii, Ankara denince Kocatepe Camii akla geliyorsa, Sivas denince de Ulu Cami'miz ve bundan sonra da Ayyıldızlı Cami'miz akla gelecek. Bu caminin yapılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın, bizzat imarını yaptığı ve ilk taşını elleriyle yerleştirdiği Kuba Mescidi ile başlayan İslam medeniyetindeki cami ve mescit geleneği, her dönemde inancımızın ve sosyal hayatımızın merkezinde yer almıştır." dedi.

Camilerde minarelerin tevhidin sembolü, ezanların şehadetin temeli, mihrap, kürsü ve minberlerin hak ve hakikatin sesi, safların huzur ve güvenin teminatı olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları söyledi:

"İnancımızda ve Türk İslam geleneğinde böylesine önemli bir yere sahip olan camilerimiz, müminleri bir araya getiren, birliğin, kardeşliğin, tek yürek olmanın sembolüdür. Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde Fatih'in emaneti olan Ayasofya Camii'nin 86 yıllık esaretine son verilmiş ve milletimizin yüreğinde kanayan bir yara olan Ayasofya hasreti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla vuslata ermiştir. Bu kavuşmanın sevincini yaşadığımız şu günlerde Sultanşehir Sivas'ımızda hem işlevselliği, hem de mimarisiyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan Ayyıldızlı Camii'nin ibadete açılması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir."

Konuşmaların ardından cami ibadete açılarak cuma namazı kılındı.

Ay yıldız mimarili cami ibadete açıldı (1)

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 15:10

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ay yıldız' mimarili cami ibadete açıldı (1) - Son Dakika

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