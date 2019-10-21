Son Dakika Haberleri: "Ay yıldız" mimarili cami için yeni yollar açıldı
Son Dakika Güncel 'Ay yıldız' mimarili cami için yeni yollar açıldı

"Ay yıldız" mimarili cami için yeni yollar açıldı

34 dakika önce

Sivas'ta "ay yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken ve yapımında sona yaklaşılan cami için yeni yollar açıldı.

Sivas'ta "ay yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken ve yapımında sona yaklaşılan cami için yeni yollar açıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezdeki cenaze namazlarında oluşan trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yapımına başlanan camide sona yaklaşılırken ulaşımda yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçmek için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Belediye ekipleri, 80. Yıl Bulvarı ile Hacı Fevzi Baysoy Caddesi, Kılavuz 54. Sokak ve mezarlık alanından camiye ulaşım için üç farklı alternatif güzergah oluşturdu. Mevcuttaki bağlantı yollarında da genişletme yapılırken kaldırım ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra caminin mezarlık tarafına bakan alana otopark ve Selçuklu yıldızı figürünü taşıyan park yapıldı.

Sivas'ta 22 dönüm arazi üzerine inşa edilen cami, toplam 7 bin metrekare kapalı alana sahip. 4 bin 400 metrekaresini bodrum katın oluşturduğu camide, bin 300 metrekare taziye alanı ve 3 bin 100 metrekare kapalı otopark bulunuyor. Caminin zemin ve fevkani katları ile avlusunda toplamda 8 bin 400 kişi ibadetini gerçekleştirebilecek.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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