Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri olan TSK, bu yeni Müşterek Karargah ile günün ihtiyaçlarına uygun bir yönetim merkezine kavuşacaktır." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni"nde, zaferlerle dolu ağustos ayının tarihte ayrı bir yerinin olduğunu belirtti.

Bugün bir yandan 30 Ağustos zaferini kutlamanın gururunu yaşarken diğer taraftan da Ay Yıldız Müşterek Karargahın temelini atarak bu zafer ayının ruhuna yaraşır bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını bildiren Akar, inşa edilecek "muhteşem tesisin" hayırlı-uğurlu olması dileklerini iletti.

Bölgede ve dünyada hemen her alanda önemli ve kritik gelişmelerin yaşandığını dile getiren Akar, "Zat-ı devletlerinin liderliğinde, uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen Türkiye, tüm risk, tehdit ve gelişmeleri yakından takip etmekte, kendi inisiyatiflerini hayata geçirmek suretiyle gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda TSK de ülkemizin ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için başta FETÖ, PKK/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Kıbrıs dahil mavi vatanımızda her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte TSK'nin NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan'da, Libya'da, Katar'da, Somali'de, Bosna Hersek'te, Kosova'da ve daha birçok coğrafyada dünya ve bölge barışına katkı sağladığını, dost ve kardeş ülkeleri haklı davalarında desteklediğini aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Mehmetçik, bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde, görevlerini başarıyla icra ederek tarihi başarılar elde etmiş ve Afgan halkının gönlünü kazanarak sağ salim ülkesine dönmüştür. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra, TSK'nin nitelik ve niceliğinin artırılması için personel temin ve eğitiminden savunma sanayisine, yeni askerlik sisteminden teşkilat ve lojistik yapısına kadar reform niteliğindeki birçok yenilik ve uygulama da hayata geçirilmiştir.

Ayrıca 'hudut namustur' bilinciyle hudutlarımızı korumak için duvar, hendek, tel örgü, gece gündüz görüş cihazları, kalekol ve üs bölgeleri, takviye birliklerle sınır güvenliğimizi en üst düzeye çıkarma gayretlerimizi aralıksız sürdürürken, A400M bakım merkezi gibi ileri teknoloji tesislerimizi de tamamlamış bulunmaktayız. TSK'yi daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Etkin, süratli koordinasyon

Temeli atılacak Ay Yıldız Müşterek Karargahını da bu çalışmaların önemli bir parçası olarak nitelendiren Akar, "Mevcut karargah binalarımızın gerek yapıldıkları döneme ait inşa teknolojisinin ekonomik ömürlerini doldurmuş olması, gerek şehrin içinde dağınık halde bulunmaları nedeniyle yeni bir tesis ihtiyacı doğmuştur. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun, etkin ve kapsamlı mücadelesini verdiğimiz bu dönemde TSK'nin görev ve faaliyet alanının artması da böylesine donanımlı ve birleşik yapıdaki bir karargaha olan ihtiyacı elzem hale getirmiştir." diye konuştu.

Olayların ve durumların hızla değiştiği günümüz dünyasında, zamanın ve kaynakların etkin yönetilmesinin önemine dikkati çeken Akar, şöyle devam etti:

"Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarımızın aynı tesis içerisinde yer alacak olmasıyla bir yandan etkin, süratli koordinasyon sağlanacak diğer taraftan da zamandan, enerjiden ve iş gücünden önemli bir tasarruf yapılarak kaynaklarımız daha verimli bir şekilde kullanılmış olacaktır. Etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri olan TSK, bu yeni Müşterek Karargah ile günün ihtiyaçlarına uygun bir yönetim merkezine kavuşacaktır. Tüm sanat eserlerinde olduğu gibi mimari eserler de kendisini inşa eden toplumun hayatından, kültürel özelliklerinden ve tarihinden beslenmekte, olduğu medeniyetin ruhunu yansıtmaktadır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında tamamlanması planlanan Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi de ülkemizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin modern, dinamik ve güçlü yapısını yansıtan mimari bir kimlik taşımaktadır."

Yeni karargah binasının özellikleri

Yeni karargah binasının özelliklerine de değinen Akar, "Yeni karargahımız beton yapısından siber güvenlik önlemlerine, balistik saldırıdan KBRN tehditlerine kadar inşaat teknolojisinin tüm imkanları kullanılarak tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra ergonomik ilkelerle inşa edilecek çevre dostu ve akıllı nitelikleri haiz karargah binalarımız, dizaynı, özgünlüğü, büyüklüğü ve teknolojik özellikleriyle dünyadaki en modern, en fonksiyonel karargahlar arasındaki yerini alacak, bu yönüyle de örnek bir model oluşturacaktır." açıklamasında bulundu.

Tesisin inşa edilmesinde destek, teşvik ve himayelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Akar, projeye emeği geçenlere teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

" Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Temel atma törenini icra ettiğimiz Ay Yıldız Projemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı ve Silahlı Kuvvetler Günümüzü kutluyor; sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de 30 Ağustos 1922'de mutlak bir galibiyetle sonuçlanan istiklal mücadelesinin 99. yıl dönümünde "Ay Yıldız Projesi" olarak da adlandırılan "Müşterek Karargah Projesi" temel atma törenine şahitlik etmenin haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarına değindi.

Cesaret ve kahramanlığın timsali TSK'nin, kutsal vatan topraklarını istila ve milleti tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı İstiklal Harbi'nde destan yazdığını ifade eden Orgeneral Güler, "TSK bugün de özellikle Pençe- Şimşek ve Pençe-Yıldırım başta olmak Pençe harekatlarıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında gözünü kırpmadan şehadete koşarak destanlar yazmaya devam etmektedir." görüşünü paylaştı.

"Modern ve akıllı bina konsepti"

Medeniyetlerin kavşak noktasında bulunan Türkiye'nin tarih boyunca belirsizlik, risk ve tehditleri de ihtiva eden bir coğrafyada konuşlandığına dikkati çeken Güler, milli menfaatleri korumanın, her bakımdan caydırıcı gücü yüksek, modern ve olabildiğince yerli sistemlerle teçhiz edilmiş eğitimli personeli ile modern yöntemleri kullanabilen etkin, caydırıcı, saygın bir silahlı kuvvetlerle mümkün olduğunu vurguladı.

Orgeneral Yaşar Güler, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Müşterek Karargah Projesinin tamamlanmasıyla TSK, 21. yüzyılın talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern ve akıllı bina konseptiyle tasarlanmış çevre dostu yeni karargah binalarına kavuşacaktır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023'te hizmete girecek olan yeni karargah binalarımızla kahraman ordumuz, bayraklaşmış vatan topraklarımızla mavi vatan ve hava sahamızın güvenliğinin sarsılmaz bekçisi olarak 'ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı' ile görevinin başında asil milletimizin emrinde olmaya devam edecektir."