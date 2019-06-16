Son Dakika Haberleri: Ay yıldızlı bayrağı Van Gölü'nde dalgalandırdılar
Son Dakika Güncel Haber

Ay yıldızlı bayrağı Van Gölü'nde dalgalandırdılar

2 saat önce

Van'da jandarma ekipleri, Van Gölü'nün yüzeyi ve derinliklerinde Türk bayrağını dalgalandırdı.

Ay yıldızlı bayrağı Van Gölü'nde dalgalandırdılar, System.String[]
Van'da jandarma ekipleri, Van Gölü'nün yüzeyi ve derinliklerinde Türk bayrağını dalgalandırdı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası yakınlarına geldi.
Ekipler, burada hazırlıklarının ardından önce gölün yüzeyinde sonra da dalış yaparak suyun derinliklerinde Türk bayrağı ile "Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlu olsun." pankartı açtı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:03 Kaynak: AA
Jandarma, Van, Van Gölü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında Kırıkkale'de sele kapılan karı kocanın cansız bedeni bulundu Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: CHP adayı bölücü planlara taşeronluk yapmaktadır Yıllık izin kullanmayı düşünenler dikkat! Bunu yapmak zorunlu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 12:03:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ay yıldızlı bayrağı Van Gölü'nde dalgalandırdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]