'Ay-yıldızlı' boğa - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ay-yıldızlı' boğa - Son Dakika

'Ay-yıldızlı' boğa

6 saat önce

Samsun'da bir boğanın sırtındaki ay-yıldız deseni görenleri hayrete düşürüyor.

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Samsun'da bir boğanın sırtındaki ay-yıldız deseni görenleri hayrete düşürüyor.


Samsun'un Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde 20 senedir hayvancılıkla uğraşan 32 yaşındaki Murat Kocaman, sırtında ay-yıldızlı bir deseni olan 'Barış isimli' bir boğaya sahip. Bir buçuk yaşında ve 350 kilogramlık ağırlındaki boğa, görenleri şaşkına çeviriyor. Büyükbaş hayvan üreticisi Murat Kocaman boğasına gözü gibi bakacağını ve kesmeyeceği belirterek, "Ay-yıldızlı boğamızı Bafra'nın bir köyünden aldım. İlk başta boğanın nasıl olduğunu sordum. Sahibi, 'doğuştan üstünde ay yıldızlı deseni var ama satmaya kıyamıyorum' dedi. Sahibini ikna ettik ve ben satın aldım" dedi.


Boğayı satın alırken sahibinin 'kesmeme' şartında kendisine sattığını belirten Kocaman, "Ben de 'kesmeyeceğime' söz verdim. Bu boğa hayvanlarımın gurur kaynağıdır. Elimden geldiği kadar iyi besleyeceğim ve satmamak için mücadele edeceğim. Yeni yıl daha barış ve birliktelik içinde geçmesi için boğanın ismini 'Barış' koydum" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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