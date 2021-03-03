'Ay Yıldızlı Dağ' dronla görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

'Ay Yıldızlı Dağ' dronla görüntülendi

03.03.2021 12:43

ARDAHAN merkezin her noktasından görülebilen, şehrin simgesi haline gelen ve halk arasında 'Ay Yıldızlı Dağ' olarak bilinen Ramazan Tabyaları mevkisindeki ay yıldız, dronla görüntülendi.

ARDAHAN merkezin her noktasından görülebilen, şehrin simgesi haline gelen ve halk arasında 'Ay Yıldızlı Dağ' olarak bilinen Ramazan Tabyaları mevkisindeki ay yıldız, dronla görüntülendi.

Ramazan Tabyaları mevkisinde, 2 bin 500 rakımlı dağın eteklerinde yapılan ve şehrin her yerinden görülebilen ay yıldız, bu sefer dronla kaydedildi. Ay yıldız'ın kar altındaki görüntüsü, görsel şölen sundu. Suat Işıklı tarafından dronla çekilen Ardahan Kura Köprüsü, tarihi Ardahan Kalesi, Çıldır Gölü, Yalnızçam Kayak Merkezi ve üzeri tamamen buz tutan Kura Nehri görsel güzellik oluşturdu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Ay Yıldız, Ramazan, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ay Yıldızlı Dağ' dronla görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Kylian Mbappe için yıllık 700 milyon euroluk teklif yaptı
14:16 Almak için her yolu deniyorlar! Al Hilal, Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro teklif etti
14:02 Namaz fotoğrafıyla gündem olan Tevfik Göksu ilk kez konuştu: Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği
13:58 Namaz fotoğrafıyla gündem olan Tevfik Göksu sessizliğini bozdu: Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği
13:56 Son Dakika! İstanbul Esenyurt'ta bir kadını sokak ortasında döverek bayıltan Şeyhmus Dağ tutuklandı
13:52 Son Dakika! İstanbul Esenyurt'ta bir kadını sokak ortasında döverek bayıltan Şeyhmus Dağ tutuklandı
13:43 Resmen sezonu kapattı! Antrenmanda sakatlanan Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, aylarca sahalardan uzak kalacak
13:37 Antrenmanda sakatlanmıştı! Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic aylarca sahalarda uzak kalacak
13:34 Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu ve Özdağ'a sert tepki: Siyasi ve ahlaki değeri yoktur
13:31 Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolüne tepki: Siyasi ve ahlaki değeri yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 14:41:31. #1.13#
SON DAKİKA: 'Ay Yıldızlı Dağ' dronla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement