Ay yıldızlı ışıklandırmaya çirkin saldırı

Bilecik'te hakim bir tepeye yapılan ve kente gelen herkesin görebildiği ay yıldızlı ışıklandırmaya zarar verildi.



Bilecik Belediyesi tarafından 5 ay önce yapılan ve ihtişamıyla geceye ayrı bir güzellik katan ay yıldız ışıklandırmaya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıda bulunularak kabloları kesildi. Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Şehrimize hakim bir tepede bulunan ay yıldız aydınlatmasına saldırıldı ve kabloları kesildi. Ay yıldızın en yakın zamanda o tepede tekrar ışıldamasını sağlayacağız. Tüm hemşehrilerimize duyururuz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK