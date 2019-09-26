Son Dakika Haberleri: Ay yıldızlı ışıklandırmaya çirkin saldırı
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Ay yıldızlı ışıklandırmaya çirkin saldırı

2 gün önce

Bilecik'te hakim bir tepeye yapılan ve kente gelen herkesin görebildiği ay yıldızlı ışıklandırmaya zarar verildi.

Ay yıldızlı ışıklandırmaya çirkin saldırı, System.String[]

Bilecik'te hakim bir tepeye yapılan ve kente gelen herkesin görebildiği ay yıldızlı ışıklandırmaya zarar verildi.


Bilecik Belediyesi tarafından 5 ay önce yapılan ve ihtişamıyla geceye ayrı bir güzellik katan ay yıldız ışıklandırmaya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıda bulunularak kabloları kesildi. Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Şehrimize hakim bir tepede bulunan ay yıldız aydınlatmasına saldırıldı ve kabloları kesildi. Ay yıldızın en yakın zamanda o tepede tekrar ışıldamasını sağlayacağız. Tüm hemşehrilerimize duyururuz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:08 Kaynak: İHA
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