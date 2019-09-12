Ay-yıldızlı judocular avrupa şampiyonası'na salihli'de hazırlanıyor

Türkiye İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Salihli kampında sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, Belçika'da 10-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefi ise şampiyonluk.

İşitme Engelliler Judo Milli Takım Antrenörü Osman Gökçül, "Şampiyonaya 9 erkek 4 kadın olmak üzere 13 sporcu ile hazırlanıyoruz. İnşallah Belçika'dan hem takım halinde hem de ferdi olarak bir çok madalyayı ülkemize getireceğimize inanıyorum. Rus ve Ukraynalı oldukça zorlu rakiplerle mücadele edeceğiz. Ancak bu şampiyonadan önemli başarılarla döneceğiz" şeklinde konuştu.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şampiyon olan milli judocu Erkan Esenboğa ise, gözlerini Avrupa Şampiyonası'na çevirdiklerini belirterek, "Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Milli Takım olarak buradan madalyalarla döneceğimize ve bayrağımızı dalgalandıracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Dünya ikinciliği bulunan ay-yıldızlı sporculardan Zehra Özbey de, "Amacımız Avrupa Şampiyonası'ndan da derecelerle dönenmek. Milli Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Başta ailem olmak üzere Türk halkının dualarını bekliyoruz" diye konuştu.

Dünya Şampiyonu Abdullah Sevinç ise, bayrağımızı göndere çekeceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İşitme Engelliler Judo Milli Takım Antrenörü Osman Gökçül'ün açıklaması

Milli judoculardan Erkan Esenboğa'nın açıklaması

Milli judoculardan Zehra Özbey'in açıklaması

Milli judoculardan Abdullah Sevinç'in açıklaması