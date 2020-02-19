Ay-yıldızlı kulaçlar başarıya kenetlendi

Multination Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda Milli Takım kadrosunda yer alan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli yüzücüleri Kaan Kara ile Yunus Ayvazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ederek kulvarlarda gelen büyük başarının hikayesini anlattılar. Alleben Yüzme Havuzuna büyük gurur yaşatan altın kulaçlar, ziyaret esnasında uluslararası platformda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma sözü verdiler.



Türkiye Yüzme Federasyonu'nun milli takımlar düzeyinde, yıldızlar yaş kategorisinde katılımda bulunduğu en prestijli müsabakalar arasında yer alan ve 12 ülkenin katılımıyla 04-05 Nisan 2020 tarihleri arasında Ukrayna'nın Kiev kentinde gerçekleştirilecek Multination Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün milli yüzücüleri Kaan Kara, Yunus Ayvazoğlu ile Milli Antrenör Ali Göz, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Başarının haklı gururunu yaşayan milliler, uluslararası sahnede kıyasıya yarışların yaşanacağı organizasyona hazırlık süreçleri ve sezon başından itibaren gerçekleştirdikleri hummalı çalışmalar ile ilgili Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıllıoğlu'na bilgiler aktararak, gördükleri büyük destek ve ilgiden dolayı teşekkürlerini sundular. 18 kişiden oluşan Türk Milli Takım kadrosuna aynı kulüpten 2 sporcu verebilen, Türkiye'deki tek takım olmanın gururunu yaşayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nde hedef, ödül kürsüsünde ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek.



Yıldızlar yüzme kategorisinde 15-16 yaş grubunda ilk kez milli takımlara sporcu kazandırmanın heyecanını yaşayan Alleben Yüzme Havuzlarında; teknik ekip, müsabık sporcular ve su sporlarıyla kısa bir sürece önce tanışan minik kulaçlar, başarı için kenetlendi. İlkleri yaşatmayı kendine hedef edinen vizyonuyla bugüne kadar Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcular yetiştiren Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda, Multination Yıldızlar Yüzme Şampiyonası öncesinde tempo, heyecan ve azim oldukça yüksek.



Milli takıma aynı müsabakalarda 2 sporcu gönderen tek kulüp olduğunu belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzlarında yetişen sporcuların büyük başarılarının devam ettiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, "Alleben Yüzme Havuzlarında yetişen sporcularımızın büyük başarıları devam ediyor. Milli sporcularımız Kaan Kara ve Yunus Ayvazoğlu, büyük bir başarıya daha imza atarak ülkemizi Multination Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda temsil edecekler. Ayrıca bu organizasyonda ilkleri gerçekleştirmeye devam ederek 2 sporcu gönderebilen Türkiye'deki tek kulüp olabilmenin de haklı gururunu yaşıyoruz. Ben, bu başarıda emeği geçen tüm teknik ekibi ve değerli sporcularımızı yine onlardan bir an olsun desteklerini esirgemeyen değerli velilerimizi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP