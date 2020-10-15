Ay yıldızlı ormanda her fidana bir şehidin ismi verildi - Son Dakika

Ay yıldızlı ormanda her fidana bir şehidin ismi verildi

15.10.2020 09:57

Ay yıldızlı ormanda her fidana bir şehidin ismi verildi Sivas'ta bir grup köy sakini, ağaç fidanları ile 10 kilometre uzaklıktan fark edilebilen ay-yıldız oluşturdu, diktikleri her fidana da bir şehidimizin ismi verildi Sivas'ın Çongar köyünde yaşayan iki arkadaş, Bin fidanla10 kilometre...

Ay yıldızlı ormanda her fidana bir şehidin ismi verildi

Sivas'ta bir grup köy sakini, ağaç fidanları ile 10 kilometre uzaklıktan fark edilebilen ay-yıldız oluşturdu, diktikleri her fidana da bir şehidimizin ismi verildi

SİVAS - Sivas'ın Çongar köyünde yaşayan iki arkadaş, Bin fidanla10 kilometre uzaklıktan fark edilebilen hilal ve yıldız şeklini oluşturdu. İki arkadaş, hilal ve yıldız şeklini alan fidanlaraysa şehitlerin ve köylülerin isimlerini verdiler.

Sivas kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çongar köyünde yaşayan vatandaşlar, Turan Demirci ve Gazi Cemalettin Aksu öncülüğünde fidan dikme seferberliği başlattı. Köy sakinleri, yaklaşık 6 aylık süreçte 3 Bin adet fidan dikmeyi başardı. Turan Demirci ve Gazi Cemalettin Aksu, gelecek nesillere hem vatan sevgisini hem de doğa sevgisini aşılamak için farklı bir yöntem seçti. Köyün güney kısmında bulunan tepelik 15 dönümlük araziyi fidan dikmeye uygun hale getiren iki arkadaş, yaklaşık bin adet fidanla Türk bayrağı oluşturdu. İki arkadaş, ay ve yıldız oluşturacak şekilde diktikleri fidanlara şehitlerin ve köylülerin isimlerini verdi. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan fark edilebilen ay yıldızlı orman, görünümüyle de dikkat çekiyor. Ağaçların dikili olduğu bölgeyi mesire alanı olarak değerlendiren köylüler, Türk bayrağı açarak ve 'Can Azerbaycan' yazarak da Azerbaycan'da işgal altındaki Azerbaycan topraklarını geri kazanılması için verilen mücadeleye destek verdi.

Hatay ihanetine karşı 'Siz yakın biz dikeriz' mesajı

Gazi Cemalettin Aksu, gelecek nesillere vatan sevgisini aşılamak için kalıtsal bir eser oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Türk, Türk olalı ezelden edebe vardığı yeri vatan yapmıştır. Bizde yiğitler diyarı olan Sivas'ın Çongar köyünde gelecek nesillere vatan, bayrak ve ezan bilincini aşılamak için kalıtsal bir eser oluşturmak istedik. Kalıtsal yani ölümsüz bir eser oluşturmak adına böyle bir mesire alanı oluşturmak istedik. Suriye operasyonları başladığında, 33 şehit verdiğimizde şehitlerimizi ölümsüzleştirmek adına bu çalışmayı başlattık. Çalışmamızda ağaçlarımıza şehitlerimizin isimlerini verdiğimiz gibi köyümüzden de ismine ağaç dikilmesini arzu edenlerinde isimlerini ağaçlara plakalarla astık. Mevsimsel olarak kuraklığın etkisiyle ağaçların bazıları kurudu, biz onların yerine yenilerini dikiyoruz" dedi.

Ağaçlara şehitlerin isimleri verildi

Köyde yaşayan Turan Demirci, 15 dönümlük alana oluşturdukları hilal ve yıldızın 10 kilometre uzaklıktan fark edildiğini belirterek bölgeye dikilen 2 Bin 250 ağacın her birinde şehitlerin ve köylülerin isimlerinin yer aldığını söyledi. Demirci, "Köyümüzde yaklaşık 3 Bin tane ağaç diktik, bu alanımıza 2 Bin 250 adet ağaç dikerek hilal ve yıldız temasını oluşturduk. Biz vatan sevgimizi, ağaç dikerek ve çocuklarımızı vatan sevgisiyle yetiştirerek vurgulamak istiyoruz. Milli birliğimizi daha da arttırmak, milli duygularımızı daha da arttırmak istiyoruz. Bu alanımıza diktiğimiz ağaçlarla ay ve yıldız temasını oluşturduk. Ay yıldız temamız yaklaşık 10 kilometren fark ediliyor. Yaklaşık 15 dönüm alan üzerine yıldız ve hilal şeklini oluşturduk. Biz bu alanı köylülerimizin destekleriyle oluşturduk. Her ağacımıza birer isim verdik. Her diktiğimiz ağaca plakalarla isimleri yerleştirdik. Buradan şunu da söylemek istiyorum, hiçbir zaman bu vatanın birlik ve beraberliğini bozamazlar. Onlar ağaç yakmak istese de ülkemizi bölmek istese de biz ülkemizi böldürmeyiz, biz ağaçlarımızı yaktırmayız. Onlar 1 ağaç yakarsa biz Bin ağaç dikeriz. Onlar bir ağaca kıyarsa biz Bin ağaç dikeriz. Hatay'da yanan ormanlarımız içinde bu yıl fidan dikimimiz devam edecek. İnşallah bundan sonra da ormanlarımız yok olmaz ve daha fazla ağaç dikeriz" dedi.

Ay yıldızlı ormanda her fidana bir şehidin ismi verildi
Ay yıldızlı ormanda her fidana bir şehidin ismi verildi
Ay yıldızlı ormanda her fidana bir şehidin ismi verildi
Ay yıldızlı ormanda her fidana bir şehidin ismi verildi

Vatan, Sivas, Gazi, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ay yıldızlı ormanda her fidana bir şehidin ismi verildi - Son Dakika

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