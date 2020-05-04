"Ay-yıldızlı" şehir hastanesi Doğu'nun sağlık üssü olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ay-yıldızlı' şehir hastanesi Doğu'nun sağlık üssü olacak - Son Dakika

"Ay-yıldızlı" şehir hastanesi Doğu'nun sağlık üssü olacak

6 saat önce

Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden birisi olan ve bölgenin sağlık üssü olarak görülen Erzurum Şehir Hastanesi, resmi açılış için gün sayıyor.

Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden birisi olan ve bölgenin sağlık üssü olarak görülen Erzurum Şehir Hastanesi, resmi açılış için gün sayıyor.

Sağlık Bakanlığınca kentte 400 bin metrekare alan üzerine kurulan şehir hastanesinde 786'sı tek, 128'i çift kişilik olmak üzere toplamda 914 hasta odası bulunuyor.

Beş yıldızlı otel konforuna sahip, kampüs içerisinde avm, marketler, kafeteryalar, araba yıkama servisleri gibi entegre ünitelerinin de bulunduğu Erzurum Şehir Hastanesi'de, king suit, vip suit ve suit olmak üzere üç kategoride hastalara hizmet verilecek.

Yoğun bakım üniteleri ve yatak kapasitesi bakımından Türkiye ortalamasının üstünde olan şehir hastanesi, aynı zamanda mimarisiyle de göz kamaştırıyor.

Ay yıldız şekli, akşamları bina ışıklandırmalarıyla iyice ortaya çıkan şehir hastanesinin yapımında çelik konstrüksiyon kullanılarak depreme çok daha dayanıklı hale getirildi.

Şu an bir bölümünde hastalara hizmet vermeye başlanan ve resmi açılış için gün sayan şehir hastanesinde helikopter pisti de mevcut.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin bölgedeki sağlık üssü olmasının avantajlarının farkında olduklarını aktardı.

Şehir hastanesinin sadece kente değil bölgeye önemli bir kazanım olduğunu belirten Memiş, "Şehrimize kazandırılan sağlık yatırımları, pandemi ile mücadelede başarımızı artırdı. Yapılan sağlık yatırımları arasında en önemlisi sayılan şehir hastanesi de yine bu süreçte bizlere ayrı bir güven veriyor." dedi.

Memiş, şehir hastanesinin tam donanımlı, 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu söyledi.

Ülkenin önemli sağlık birimleri arasında

Odaların tamamının yoğun bakım ünitesi şeklinde dizayn edildiğini belirten Memiş, "Bölgemizin bir ucu Karadeniz'de diğer bir ucu Anadolu'nun ortasına kadar uzayan geniş bir coğrafyaya sahip. Böylesine büyük bir bölgede yapılan sağlık yatırımları da şehrimize artı avantajlar sağlıyor. Şehrimizde yapımı tamamlanan 400 bin metrekare alana kurulan hastane, sadece bölgede değil ülkemizdeki önemli sağlık birimleri arasında yerini alıyor." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un ülke genelinde yeni tip koronavirüs salgını sürecini başarılı yöneten illerin başında geldiğini belirten Memiş, salgınla mücadelede yakalanan başarının ise sağlık alanında yapılan yatırımlarla olduğuna dikkati çekti.

Kentin bölgenin sağlık merkezi konumunda olduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Şehir hastanesi özelikle her odası oksijenli pandemi mücadelesinde birer yoğun bakım ünitesi gibi. Her odasında tuvaleti, banyosu ile özel hastaların kullanacağı bölümleri olan adeta 5 yıldızlı otel. Yatak kapasitesi ile Türkiye ortalamasının üzerinde olan bir iliz ve bölgeye hitap eden bir şehiriz. Erzurum, pandemiyi yani salgınla mücadeleyi en iyi yöneten illerden birisidir. Erzurum'un sağlık alanındaki altyapısının iyi olması bizim işimizi kolaylaştırdı. Sağlık alanında yapılan yatırımlarla muazzam bir sağlık hizmetine sahibiz."

Ay-yıldızlı şehir hastanesi Doğu'nun sağlık üssü olacak

Şehir Hastanesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:04 Kaynak: AA


Son Dakika

Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş!
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak         
19:52
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı         
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı         
19:30
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti         
19:20
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar         
19:04
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor         
19:02
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi         
18:57
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı         
18:54
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı         
18:45
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak         
18:28
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi         
18:15
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti         
18:12
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı         
18:05
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı         
17:52
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı         
17:48
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı         
17:47
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım         
17:46
Kim Jong-un geri döndü, Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi         
17:32
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı         
17:11
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti         
17:05
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi         
16:58
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi         
16:51
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı         
16:36
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak         
16:36
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü         
16:33
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım         
16:29
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada         
16:24
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 20:11:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ay-yıldızlı" şehir hastanesi Doğu'nun sağlık üssü olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]