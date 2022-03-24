SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyor - Son Dakika
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SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyor

24.03.2022 18:59

SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyorKaan ÜLKER / PORTO (Portekiz), (DHA) - Portekiz karşısında A Milli Takım'ı desteklemek için Porto kentine gelen taraftarlar, heyecanla maç saatini bekliyor.

SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyor

Kaan ÜLKER/ PORTO (Portekiz), (DHA) - Portekiz karşısında A Milli Takım'ı desteklemek için Porto kentine gelen taraftarlar, heyecanla maç saatini bekliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında bugün TSİ 22.45'te Dragao Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçta A Milli Takım'ı taraftarlar da yalnız bırakmadı. Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinden Portekiz'e gelen Türk taraftarlar, Porto Douro Nehri kenarında bulunan Ribeira Meydanı'nda toplanarak maç saatini beklemeye başladı. Formalarını giyen ay-yıldızlı taraftarlar, zorlu karşılaşmada A Milli Takım'dan umutlu olduklarını söylediler.

SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyor
SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyor
SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyor

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyor - Son Dakika


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