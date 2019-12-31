"Ay yıldızlı" tören alanı Sarıkamış şehitleri anma programına hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ay yıldızlı' tören alanı Sarıkamış şehitleri anma programına hazır - Son Dakika

"Ay yıldızlı" tören alanı Sarıkamış şehitleri anma programına hazır

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış şehitleri anısına yapılan 40 bin kişilik ay ve yıldız şeklindeki tören alanı, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma törenlerine hazır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış şehitleri anısına yapılan 40 bin kişilik ay ve yıldız şeklindeki tören alanı, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma törenlerine hazır.

Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgalinde bulunan doğu illerini geri almak için düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nda binlerce Mehmetçiğin şehit düştüğü ilçede anma etkinliklerinin gerçekleştirildiği "ay yıldızlı" tören alanında hazırlıklar tamamlandı.

"105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı", 3-5 Ocak 2020'de gerçekleştirilecek.

"Asımın Nesli, Asrın Yürüyüşünde" sloganıyla Allahuekber Dağları'nın Kızılçubuk mevkisinden başlayacak ve ay yıldızlı tören alanında sona erecek yürüyüşe katılacak on binlerce vatandaş şehitleri anacak.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış şehitlerini harekatın 105. yılında anacaklarını ifade ederek, "Bu yıl da şehitlerimizin kahramanlıklarını ve cesaretini yeni nesle anlatabilmek ve o şuuru sıcak tutabilmek için 3 gün boyunca Sarıkamış'ta anma etkinlikleri düzenleyeceğiz." dedi.

Anma etkinliklerinin cuma namazının akabinde şehit aileleri ve gaziler onuruna verecekleri yemekle başlayacağını anlatan Koşal, şunları söyledi:

"Daha sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne meşaleli yürüyüş yapacağız. Cumartesi günü kardan heykeller sergimizin açılışı ve meşaleli kayak gösterisi olacak. Pazar günü de Türkiye'nin değişik yerlerinden yoğun katılımla sabah toplanma alanında yaklaşık 40 ile 50 bin vatandaşımızın katılımıyla Sarıkmış şehitlerini anma yürüyüşü etkinliğimiz olacak."

Etkinliklerin sonunda Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi SoloTürk ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar ekibinin gösteri sunacağını belirten Koşal, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Sarıkamış, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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