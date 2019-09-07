Ay yıldızlı "uzun elmalar" ilgi görüyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yörenin tescilli ürünlerinden "uzun elmalar"da olgunlaşma sürecinde yapıştırılan etiketler sayesinde ortaya çıkan Türk bayrağı deseni ilgi görüyor.

Zuvar Mahallesi'nde üreticilik yapan Ebubekir Arat, ilçede şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen yöreye özgü meyveler üzerine, olgunlaşma sürecinde henüz dalındayken ay yıldızlı etiketler yapıştırdı.

Olgunlaşıp toplandıktan sonra etiketleri sökülen elmalardaki ay yıldız deseni, vatandaşların ilgisini çekti. Öte yandan, dallarında hala olgunlaşmayı bekleyen ay yıldız etiketli elmalar da ilginç görüntüler oluşturdu.

Meyve üreticisi Ebubekir Arat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayrak sevgisini yetiştirdiği elmalara yansıttığını söyledi.

Arat, "Kağızman'da bahçemde meyve ve sebze üretiyorum. Ayrıca Türkiye'de sadece Kağızman ilçemizde yetişen uzun elmalarıma 7 bin ay yıldızlı bayrak etiketini yaptırıp elmalarımın ay yıldız desenli çıkmasını sağlıyorum." diye konuştu.

Arat, yapıştırdığı etiketlerin, olgunlaşan meyveler üzerinde ay yıldız şeklini bıraktığını dile getirerek "Uzun elmalarımız olgunlaştıklarında tüm Türkiye'ye sadece Kağızman ilçemizde yetişen tek tescilli Türk bayraklı uzun elmalarımızı göndereceğiz." ifadesini kullandı.