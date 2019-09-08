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Ay-yıldızlılar, Moldova mesaisine başladı

1 saat önce

2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde salı günü Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlılar, Moldova mesaisine başladı, System.String[]

2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde salı günü Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına başladı. İdmana belinde ağrı hisseden Emre Belözoğlu katılmadı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün akşam İstanbul'da Andorra ile oynadığı karşılaşmada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan A Milliler, 10 Eylül Salı günü Moldova ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmana belinde hissettiği ağrı nedeniyle dinlendirilen Emre Belözoğlu haricinde aday kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı.

Ay-yıldızlılar, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra yarın saat 11.00'de Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket edecek.

(İHA)

A Milli Futbol Takımı, Moldova, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
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