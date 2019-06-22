Son Dakika Haberleri: Aya Nikola Manastırı ziyaretçilerini bekliyor
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Aya Nikola Manastırı ziyaretçilerini bekliyor

48 dakika önce

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki Aya Nikola Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Aya Nikola Manastırı ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki Aya Nikola Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Minsolmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol ve çevre düzenleme projesi tamamlanarak kullanımına açıldığını söyledi.
Bölgenin turizmde parlayan yıldızı konumundaki Kırklareli'nde turizm alt ve üst yapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Minsolmaz, "Avrupa Birliği Projeleri kapsamında Kıyıköy Aya Nikola Manastırı ve Bulgaristan Burgaz Kanuni Sultan Süleyman Hamamı Ören yeri karşılıklı olarak restore edilmiştir. Aya Nikola Manastırı yol ve çevre düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyor, sizleri de ilimizin harika doğasını ve tarihi güzelliklerini görmeye davet ediyorum." diye konuştu.
Minsolmaz, bu tür çalışmaların turizm açısından önemli olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:35 Kaynak: AA
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