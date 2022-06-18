Muş'ta tesis edilen huzur ve güven ortamının en üst seviyede devam etmesi çerçevesinde Üçevler uygulama noktasında nöbet tutan PÖH ekiplerinin ay önündeki silüeti hayran bıraktı. İç güvenlik operasyonları noktasında terör unsurlarına göz açtırmayan PÖH'ler, 7 gün 24 saat esasına göre vatan nöbetini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aya yansıyan PÖH silüeti dosta güven, düşmana korku salıyor - Son Dakika

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