AYA YORGİ'YE DİLEK AKINI - Son Dakika

BÜYÜKADA'da bulunan Aya Yorgi Kilisesi, bugün yerli ve yabancı yüzlerce kişinin akınına uğradı. 'Azap Yokuşu' olarak bilinen orman yolundaki ağaçlara ip bağlayarak ilerleyenler kilisede mum yakıp dilek diledi.

Hıristiyanlar tarafından Türkiye'deki iki hac noktasından biri kabul edilen Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi, ziyaretçi akınına uğradı. Ağaca ip bağlayarak sağlık, para, aşk, huzur dileyenler 'Azap Yokuşu' olarak bilinen dik yokuşlu orman yolunu aşarak kiliseye ulaştı. Dilek dileyenlerin yanı sıra önceki senelerde dilekleri kabul olan vatandaşlar da teşekkür amacıyla gelenlere şeker dağıttı. Bunun yanı sıra, ip bağlama ritüeline karşı çıkanlar da oldu. İnanışa göre, 23 Nisan ve 24 Eylül'de kiliseye giden yolu, çıplak ayakla ve hiç konuşmadan takip edenler 'yarı hacı' oluyor.

ÖNCE SAĞLIK SONRA PARA DİLEDİLER

Sevim Güler, 'Her şeyi dileyeceğim ama önce sağlık dileyeceğim. Sonra, para ve aşk. Bunların hepsi kendime değil çocuklarıma. Daha önce de gelmiştim. Dileklerim de kabul oldu" diye konuştu. Ataşehir'den gelen Dilay Özmeral ise, 'Yolculuğumuz 2 buçuk saat sürdü. Buraya tırmanmak ayrı bir dert. Aşk, sağlık, mutluluk diledik. Yıllardır geliyorum. Daha önce de dileklerim kabul oldu. En son da annemin dileği kabul olduğu için geldim" ifadelerini kullandı. Dileği kabul olan ve şeker dağıtmaya gelen İlkim Türkeri de, 'Para diledim. Bu aralar iş hayatım biraz sıkıntılı gidiyor" dedi.

KUŞLAR İPLERE TAKILIYOR

Adada yaşayan ve ağaçlara ip bağlanmasına karşı çıkan Onur Alp Sunal, 'Bütün ağaçlar yeşillikler boğuluyor. Nispeten bu sene daha az bir kitle var. Düzenli bir ip bağlama olmuş ama kuşlar takılıyor. Doğa kirleniyor. Ertesi gün belediye ekipleri ve biz gönüllüler geliyoruz kesiyoruz onları ama yine de böyle bir şey olmaması yeğdir. Bunun ticareti yapıldığı için biz bunu bireysel olarak engelleyemeyiz. Sadece farkındalık oluşturmak için buradayız.İp sarmayanlar hak veriyor ip saranlar baktığı halde sarmaya devam ediyor" dedi.