"Ayağa Kalk X" organizasyonu üyelerinden Kovid-19 önlemleri protestosu - Son Dakika

"Ayağa Kalk X" organizasyonu üyelerinden Kovid-19 önlemleri protestosu
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplanan "Ayağa Kalk X" (Stand Up X) organizasyonu üyeleri, İngiliz hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamındaki maske takma, aşılama ve karantina süreçleri gibi politikalara karşı...
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplanan "Ayağa Kalk X" (Stand Up X) organizasyonu üyeleri, İngiliz hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamındaki maske takma, aşılama ve karantina süreçleri gibi politikalara karşı protesto gösterisi düzenledi.
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