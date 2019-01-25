Ayağa Kalkar Kalkmaz Görev Yerine Giden Gazi: "Göreve Hazırım"

Terörle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyon sırasında EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Yıldırım, protez bacağıyla ayağa kalkar kalkmaz görev yeri Tunceli'ye gitti.

Terörle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyon sırasında EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Yıldırım, protez bacağıyla ayağa kalkar kalkmaz görev yeri Tunceli'ye gitti. Vali Tuncay Sonel'i ziyaret eden gazi Yıldırım, "Göreve yine hazırım" dedi.



Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Osmaniyeli Uzman Çavuş Muhammed Yıldırım, 4 Nisan 2018 tarihinde kırsalda yürütülen operasyon sırasında teröristlerin döşeği EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralandı. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yıldırım'ın tedavisine GATA'da devam edildi. Hayati tehlikeyi atlatarak takılan protez bacakla tekrar ayağa kalkan Yıldırım, gazi olduğu Tunceli'ye gitti. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'le görüşen Yıldırım, göreve hazır olduğunu bildirdi. Vali Sonel, gazi ile çekilen fotoğrafını sosyal medyadan, "Nisan 2018'de Tunceli'de operasyon esnasında EYP tuzağı ile yaralanan ve hastanede tedavisi yapılan JÖH'lerimizden kahraman gazimiz Muhammed Yıldırım kardeşimiz ziyaretimize gelerek 'göreve yine hazırım' dedi. Allah şifa versin. Allah kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun" notu ile paylaştı.



Görevli olduğu ilçeyi de ziyaret etti



Gazi Yıldırım, görev yaptığı Çemişgezek ilçesini de ziyaret etti. Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez'le görüşen gazi Yıldırım'a kahramanlık anısı olarak plaket ve el işlemesi Türk bayrağı hediye edildi. Daha sonra mesai yaptığı İlçe Jandarma Komutanlığına giden Yıldırım, komutanları ve arkadaşlarıyla hasret giderdi.



Ziyaretle ilgili bilgi veren Kaymakam Kazez, "4 Nisan 2018 tarihinde İlçe Jandarma Komutanlığımızda görevli kahramanlarımızın bölücü terör örgütlerine yönelik arama, tarama faaliyetleri yürütürken EYP'nin patlaması sonucu Uzman Çavuş Muhammed Yıldırım kardeşimizin yaralandığı haberini aldık ve kendisini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiştik. O günkü duamız kahraman gazimizle tekrardan bir araya gelmekti. Gazimizin tedavisinin tamamlanıp ailesine biran önce sarılabilmesiydi. Bugün çok şükür kahraman gazimizle bir aradayız. Elbette ki gazilerimiz ve şehitlerimiz hepimizin ortak kahramanlarıdır. Ülkemizde selamet, huzur, asayiş yönünden ilerleme kaydedebiliyorsak işte bu canlarını ve uzuvlarını veren, şehitlik ve gazilik mertebesine yükselen bu aziz kardeşlerimizin sayesinde gerçekleşmektedir. Birinci derecede bu işin kahramanı onlardır" ifadelerini kullandı.



Gazi Yıldırım'a ilçe ziyaretinde Kaymakam Kazez'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Özgür Çelebi, yine görevi esnasında yaralanarak gazi olan ve görevine halen devam eden Jandarma Astsubay Engin Bozkurt ile Yazı İşleri Müdürü Sebahattin Özçelik eşlik etti. - TUNCELİ

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