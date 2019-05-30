"Ayağa kalkmadıkları" gerekçesiyle çalışanlarını döven patron gözaltına alındı
1 saat önce
Beşiktaş'ta 1'i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden patron gözaltına alındı.
Beşiktaş'ta 1'i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden patron gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:41 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl ve Enver isminde iki çalışan mekan sahibi Şahin Ş. tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yemişti. Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl, patronundan şikayetçi olmuştu ve darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Darp anlarının saniye saniye kameralara yansıdığı olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahin Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şahin Ş.'nin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL
Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu
Avustralya'da uyuduğu sırada pitonla göz göze gelen kadının hayatını soğukkanlılığı kurtardı
Abdullah Avcı 7 kişiyle birlikte Beşiktaş'a geliyor
Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu