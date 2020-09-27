Ayağa kalkması için 80 bin liraya ihtiyacı var - Son Dakika

Ayağa kalkması için 80 bin liraya ihtiyacı var

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Yaşar Turgut (49), ayak ülseri hastalığı nedeniyle çalışamıyor.

Ayağa kalkması için 80 bin liraya ihtiyacı var, System.String[]

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Yaşar Turgut (49), ayak ülseri hastalığı nedeniyle çalışamıyor. Evinin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade eden Turgut, 80 bin lira tutan ameliyat masrafı için destek bekliyor.

Evli ve 2 çocuk babası Yaşar Turgut, 10 yıl önce ayak ülseri hastalığına yakalandı. Yıllardır tedavi gören Turgut, hastalığı nedeniyle çalışamaz duruma geldi. Turgut, iki yıldır evinden dışarı çıkamadığını söyleyerek yardımlarla geçindiğini belirtti. Çalışamadığı için eşinin evlere temizliğe gitmek zorunda kaldığını ifade eden Turgut, "Ayaklarımın rahatsızlığından dolayı iki senedir hiç çalışmıyorum. Hastalığımdan dolayı sürekli hastanelere gitmeye başladım " dedi.

AMELİYAT İÇİN 80 BİN LİRAYA İHTİYAÇ VAR Ayaklarının tamamen yara olduğunu ve yürüyemez duruma geldiğini anlatan Turgut, en son özel bir hastaneye gittiğini belirterek, tedavisi için 80 bin lira istendiğini söyledi.Turgut, şöyle dedi:  "Kan pıhtılaşmış, ayak ülseri olmuş ayaktaki damarlar çalışmadığından dolayı. 'Ameliyat olmalısın' dediler. 80 bin liraya çıkacağını söylediler. Doktor 'Ameliyat olmazsan 2-3 ay içerisinde ölebilirsin' dedi. Yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyorum." 'EŞİM İÇİN AYAKTA DURUYORUM' Emine Turgut eşinin bir an önce sağlığına kavuşmasını dilediğini belirterek, "Eşim için devlet büyüklerimizden destek bekliyorum. Ben 1000 lira ile geçinen biriyim. İş adamlarından destek istiyorum. Evimiz kira onu bile ödeyemiyoruz. Eşim için en azından yere inebilsin, sokağa çıkabilsin. Kendi ihtiyacını görsün. Ben şimdi işe gidiyorum, gözüm arkada kalıyor" dedi.


Ayağa kalkması için 80 bin liraya ihtiyacı var
Ayağa kalkması için 80 bin liraya ihtiyacı var
Ayağa kalkması için 80 bin liraya ihtiyacı var

Alaplı, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayağa kalkması için 80 bin liraya ihtiyacı var - Son Dakika

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