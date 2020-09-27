Ayağa kalkması için 80 bin liraya ihtiyacı var - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Yaşar Turgut (49), ayak ülseri hastalığı nedeniyle çalışamıyor. Evinin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade eden Turgut, 80 bin lira tutan ameliyat masrafı için destek bekliyor.

Evli ve 2 çocuk babası Yaşar Turgut, 10 yıl önce ayak ülseri hastalığına yakalandı. Yıllardır tedavi gören Turgut, hastalığı nedeniyle çalışamaz duruma geldi. Turgut, iki yıldır evinden dışarı çıkamadığını söyleyerek yardımlarla geçindiğini belirtti. Çalışamadığı için eşinin evlere temizliğe gitmek zorunda kaldığını ifade eden Turgut, "Ayaklarımın rahatsızlığından dolayı iki senedir hiç çalışmıyorum. Hastalığımdan dolayı sürekli hastanelere gitmeye başladım " dedi.