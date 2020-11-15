Son dakika haberleri: Ayağı araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Van'ın merkez Edremit ilçesinde park halindeki bir aracın motoruna ayağı sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesi Van-Kacaeli Dostluk Parkı civarında meydana geldi. Aracına binen sürücü kedi sesinin geldiğini fark edince yaptığı kontrolde bir kedinin ayağının motor kısmına sıkıştığını gördü. Sürücü durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çatak İlçe Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yarım saatlik titiz çalışma sonucu kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Ayağından hafif darbe alan kedi, tedavisi için veteriner hekime teslim edildi.

-İHA-