Ayağı asansöre kapısına sıkışan küçük çocuk için, dakikalarla yarıştılar - Son Dakika

Ayağı asansöre kapısına sıkışan küçük çocuk için, dakikalarla yarıştılar

Ayağı asansöre kapısına sıkışan küçük çocuk için, dakikalarla yarıştılar Zonguldak'ta ayağı asansörün kapısına sıkışan 5 yaşındaki Muhammed D. için ekipler adeta dakikalarla yarıştılar.

Ayağı asansöre kapısına sıkışan küçük çocuk için, dakikalarla yarıştılar

İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ayağı asansörün kapısına sıkışan 5 yaşındaki Muhammed D. için ekipler adeta dakikalarla yarıştılar. Ayağı sıkıştığı yerden kurtarılan minik çocuk ise can acısıyla bir daha asansör binmeyeceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay akşamüzeri Kilimli ilçesindeki bir apartmanın ikinci katında yaşandı. 5 yaşındaki Muhammed D.'nin sağ ayağı apartmanın ikinci katındaki asansörün kapısına sıkıştı. Ailesinin yardım çağrısı üzerine 112 acil sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bu sırada asansör firması temsilcisine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, adeta zamanla yarıştı. Hidrolik makasın da kullanıldığı kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı.

Minik çocuk bulunduğu yerden kurtarılarak sedyeye alındı. Durumu iyi olduğu öğrenilen küçük çocuk, ambulansa getirildiği sırada can acısıyla kendisini taşıyan ekiplere bir daha asansöre binmeyeceğini merdiven kullanacağını söyledi.

Ailesinin korku dolu anlar yaşadığı minik çocuk, ambulansla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 20:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayağı asansöre kapısına sıkışan küçük çocuk için, dakikalarla yarıştılar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 02:49:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayağı asansöre kapısına sıkışan küçük çocuk için, dakikalarla yarıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]