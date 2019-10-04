Ayağı banka sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, PTT şubesinde ayağını demir banka sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:10 Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, PTT şubesinde ayağını demir banka sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Annesiyle Yeni Mahalle'deki Yunus Emre PTT şubesine giden çocuk, oynadığı sırada sağ ayağını banktaki aralığa sıkıştırdı.
İhbar üzerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demirlerin arasını genişleterek çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.
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