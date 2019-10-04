Son Dakika Haberleri: Ayağı banka sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Ayağı banka sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, PTT şubesinde ayağını demir banka sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ayağı banka sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, PTT şubesinde ayağını demir banka sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Annesiyle Yeni Mahalle'deki Yunus Emre PTT şubesine giden çocuk, oynadığı sırada sağ ayağını banktaki aralığa sıkıştırdı.

İhbar üzerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demirlerin arasını genişleterek çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

İtfaiye, Muğla, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağcılar'da inşaat alanında vinç devrildi: 1 yaralı
Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca "Bu ceza hediyem olsun" dedi Kızı için veresiye yol yaptıran babanın borçlarını Valilik kapattı İki çocuk annesi, halı silkelemek için çıktığı çatıdan kendini boşluğa bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:52:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayağı banka sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]