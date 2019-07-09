Ayağı bisiklet jantına sıkıştı
1 saat önce
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bisikletin jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
'in Altıeylül
ilçesinde bisikletin jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Plevne Mahallesi
bisikletiyle gezen 4 yaşındaki Özgür Alp Duvarcı'nın ayağı bisikletin jantına sıkıştı. Vatandaşlar çocuğun bisiklet jantına sıkışan ayağını çıkaramayınca durumu polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri ve 112 Acil ekipleri 1 saat süren çalışma sonucu çocuğun ayağını janttan demir makası ile çıkardı. - BALIKESİR
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