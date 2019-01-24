Ayağı Darbukaya Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
37 dakika önce
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, oynadığı darbukaya ayağını sıkıştıran çocuk, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Hatay
'ın merkez Antakya
ilçesinde, oynadığı darbukaya ayağını sıkıştıran çocuk, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde darbukayla oynayan 10 yaşındaki Rüstem Kerem Cüneydioğlu, ayağını darbukanın içine soktu.
Çocuğun ayağının darbukada sıkıştığını fark eden ailesi, Rüstem Kerem'i itfaiye istasyonuna götürerek ekiplerden yardım istedi.
Ekipler, tornavida yardımıyla açtıkları darbukadan çocuğun sıkışan ayağını kurtardı.
Çocuk, kontrol amaçlı Hatay Devlet Hastanesine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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