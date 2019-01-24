Son Dakika Haberleri: Ayağı Darbukaya Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Ayağı Darbukaya Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, oynadığı darbukaya ayağını sıkıştıran çocuk, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, oynadığı darbukaya ayağını sıkıştıran çocuk, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde darbukayla oynayan 10 yaşındaki Rüstem Kerem Cüneydioğlu, ayağını darbukanın içine soktu.

Çocuğun ayağının darbukada sıkıştığını fark eden ailesi, Rüstem Kerem'i itfaiye istasyonuna götürerek ekiplerden yardım istedi.

Ekipler, tornavida yardımıyla açtıkları darbukadan çocuğun sıkışan ayağını kurtardı.

Çocuk, kontrol amaçlı Hatay Devlet Hastanesine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:00 Kaynak: AA

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