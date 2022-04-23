Ayağı elektrik teline takılan martı böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Ayağı elektrik teline takılan martı böyle kurtarıldı

23.04.2022 00:10

Ayağı elektrik teline takılan martı böyle kurtarıldıSİNOP Sinop'ta elektrik tellerine takılan martı için ekipler kurtarma operasyonu düzenledi.

Ayağı elektrik teline takılan martı böyle kurtarıldı

SİNOP Sinop'ta elektrik tellerine takılan martı için ekipler kurtarma operasyonu düzenledi.

Sinop'un Ada Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde elektrik direğindeki tellere bir martı ayağından takıldı. Martıyı gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İlk önce bölgeye gelen itfaiye aracı, alanın dar olmasından dolayı bölgeye giremeyince bölgeye YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kontrollü şekilde elektrik direğine çıkan YEDAŞ çalışanı, martının tele takılan ayağını kurtararak kendisiyle birlikte aşağıya indirdi. O anları bir mahalle sakini cep telefonuyla kaydetti.

Ayağı elektrik teline takılan martı böyle kurtarıldı
Ayağı elektrik teline takılan martı böyle kurtarıldı
Ayağı elektrik teline takılan martı böyle kurtarıldı
Ayağı elektrik teline takılan martı böyle kurtarıldı

YORUMLAR
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Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayağı elektrik teline takılan martı böyle kurtarıldı - Son Dakika


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