Ayağı ile çizdiği kara kalem portreyi Milletvekili Savaş'a hediye etti - Son Dakika

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, bedensel engelli Rabia Asrak'ı ziyaret etti. Asrak ayağı ile çizdiği Milletvekili Savaş'ın portesini kendisine hediye etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Efeler Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, Efeler Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın ve yönetim kurulu üyeleri Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan özel ressam Rabia Asrak'ı evinde ziyaret etti. 21 yaşındaki bedensel engelli ressam ayağı ile çizdiği resimleri tek tek inceleyen Milletvekili Savaş, Asrak'ı azmi dolayısıyla tebrik etti. Daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bir çok önemli ismin resmini ayağı ile çizen Asrak, Savaş'a da kara kalem portresini hediye etti. Asrak'a anlamlı hediyesi için teşekkür eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Rabia kardeşimiz ve ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. Kendisinin yaptığı birbirinden güzel eserleri görmenin yanı sıra anlamlı hediyesi için de ayrıca mutlu oldum" dedi. - AYDIN