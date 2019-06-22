Son Dakika Haberleri: Ayağı ipe dolanan ebabil, kurtarıldı
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Ayağı ipe dolanan ebabil, kurtarıldı

1 saat önce

MERSİN'de, 4 katlı binanın en üst katındaki yuvasının girişinde asılı kalan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, tedaviye alındı.

Ayağı ipe dolanan ebabil, kurtarıldı, System.String[]
MERSİN'de, 4 katlı binanın en üst katındaki yuvasının girişinde asılı kalan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında, yuvasının girişinde asılı kalan ebabili görenler durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdivenli araçla kuşun yuvasının bulunduğu bölüme çıkarak, ayağı ipe dolanan ve kopmak üzere olan kuşu kurtardı. İtfaiye ekipleri, uçamayan ve yaralı olan ebabili, koruma altına almak ve tedavisi yapılmak üzere Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı'na teslim etti.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:44 Kaynak: DHA
Sabah, Yeni Mahalle, Mersin, İtfaiye, Güncel
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